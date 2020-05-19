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Almanya`da iş dünyası ekonomide kademeli toparlanma bekliyor

19.05.2020 16:14

Son güncelleme : 19.05.2020 16:31
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Dr. Eric Schweitzer, yeni tip corona virüs (Kovid-19) krizinden hemen sonra güçlü bir ekonomik toparlanma beklemediklerini belirterek, "Bu yıl tarihi bir ekonomik gerilemeye tanık olacağız" dedi.



AA

DIHK tarafından 10 bin sanayi şirketinin katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçları, Schweitzer tarafından Berlin'de açıklandı.

Schweitzer, Kovid-19 kriziyle Alman şirketlerinin İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük zorlukla karşı karşıya kaldığını belirterek, birçok sanayi şirketinin büyük likidite sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldığını  kaydetti.

Almanya’da her dört istihdamdan birinin doğrudan ihracata bağlı  olduğunu anlatan Schweitzer, "Dünyada çevremize bakarsak, şimdi küresel bir  ekonomik krizin tüm işaretlerini hissediyoruz. Dünyada pazar payları şu anda  yeniden dağıtılıyor.” ifadesini kullandı.

Schweitzer, Kovid-19 krizinden hemen sonra güçlü bir ekonomik  toparlama beklemediklerini belirterek, “Bu yıl tarihi bir ekonomik gerilemeye  tanık olacağız” dedi.

DIHK’ın araştırmasına katılan Alman sanayi şirketlerinin yüzde 75’i  ürünlerine talebin azaldığını ve yüzde 80'i Kovid-19 salgını nedeniyle satışlarda  önemli bir düşüş beklediğini kaydetti.

Yaklaşık yüzde 50 sanayi şirketlerin yatırımlarını askıya aldığının  kaydedildiği ankette, yine şirketlerin Kovid-19 pandemisi nedeniyle bütçelerini  azaltmayı planladığı ortaya çıktı.

DIHK’ın anketine göre, Kovid-19 salgınının yol açtığı aksaklıklar  nedeniyle, Alman sanayi şirketlerinin neredeyse beşte biri tedarik zincirlerini  yeniden düzenlemeye çalışıyor.

Öte yandan, DIHK, Alman ekonomisinin bu yıl en az yüzde 10 küçülmesini  beklerken, gelecek yıl da yüzde 5 büyümesini öngörüyor.

Almanya ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın birinci  çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 küçülme kaydetmişti.

Alman hükümeti bu yıl ekonominin yüzde 6,3 daralmasını bekliyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl AB ekonomisinin  yüzde 7,4 ve Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 6,5 daralacağını öngörüyor.




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