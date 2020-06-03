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Almanya`da istihdam 10 yıldır ilk kez düştü

03.06.2020 12:44

Son güncelleme : 03.06.2020 12:44
Almanya`da toplam istihdam, Kovid-19`un etkisiyle Mart 2010`dan beri ilk kez azalarak nisan ayında 44 milyon 801 bine düştü.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede istihdam, nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde  0,5 azalış kaydetti.

Nisanda iş gücüne katılan kişi sayısı 210 bin azalırken, toplam istihdam da 44 milyon 801 bine geriledi.

Destatis açıklamasında, martın ortasından bu yana Kovid-19 salgınının  yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin iş gücü piyasasında belirgin etkisi  olduğu belirtilerek, Mart 2010'dan bu yana ülkede ilk kez istihdam edilenlerin  sayısının yıllık olarak azaldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Geçici verilere göre istihdam edilenlerin sayısı Nisan  2020'de bir önceki aya göre 161 bin azaldı. Normalde, bahar dönemine rastgelen  nisanda istihdamda güçlü bir artış görülürdü. Son 5 yılda nisanda ortalama artış  143 bin olarak gerçekleşti. Ancak bu yıl artış yerine daha önce görülmemiş  derecede büyük bir düşüş kaydedildi." denildi.




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