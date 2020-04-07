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Almanya`da sanayi üretimi arttı

07.04.2020 11:30

Son güncelleme : 07.04.2020 11:38
Almanya`da sanayi üretimi, ara malı ve tüketim malları üretiminin yüksek kalmasının etkisiyle şubatta 0,9 düşüş beklentisine karşın yüzde 0,3 artış gösterdi.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) sanayi üretimine ilişkin şubat ayı geçici verilerini açıkladı. Verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Piyasalarda, sanayi üretimine ilişkin beklenti aylık yüzde 0,9 azalması  yönündeydi.

Sanayi üretimi, Şubat 2019’a göre ise 1,2’lik daralma kaydetti. Daha önce aylık yüzde 3 artış olarak açıklanan ocak ayı sanayi üretimi  verisi de yüzde 3,2 artış olarak revize edildi.

Veriler, şubatta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi  üretiminin yüzde 2,7 arttığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi  yüzde 0,3 düşerken, ara malı üretimi yüzde 0,8 arttı.

Şubatta tüketim malları üretimi yüzde 1,8 artarken, sanayi dışında,  inşaatta bir önceki aya göre yüzde 1 azalış görüldü. Enerji üretimi seviyesinde  ise yüzde 2,7 yükseliş kaydedildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının iki yıllık bir duraksamadan sonra toparlanmaya  başlayan sanayi ekonomisinin “aniden durdurduğunu” belirterek, "Sanayi üretiminde  martta ve ortalama olarak ikinci çeyrekte büyük bir düşüş bekleniyor. Geçici  olarak iş gücünde ani düşüş göz önüne alındığında inşaat sektörü de kayda değer  kayıplarla karşılaşacaktır.” denildi.

Bakanlığın açıklamasında, ocak-şubat döneminde kasım-aralık dönemine  göre sanayi üretiminin yüzde 2,3 arttığı bildirilerek, aynı dönemde inşaat  üretiminde yüzde 4,4 artış olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından  Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), şubatta 2 puan olan Ifo Sanayi Üretimi  Beklenti Endeksi’nin martta eksi 20,8 puana gerilediğini ve sanayi üretiminin  gelecek üç ay içinde düşeceğini bildirdi.

Ifo Makro ekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Klaus  Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, martta üretim beklentisindeki  görülen düşüşün üretim beklentileri endeksi anketinin ilk kez yapıldığı 1991'den bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, "2008 küresel mali  krizi sırasında endeks Kasımda 13,3 puan düşmüştü. Yanıtların çoğu Mart ayı ortasına kadar alındığı için bu gelişmenin hala bir miktar hafife alındığını  varsayıyoruz." ifadesini kullandı.

       





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