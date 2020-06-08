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Almanya`da sanayi üretimi düştü

08.06.2020 11:02

Son güncelleme : 08.06.2020 11:02
Almanya`da sanayi üretimi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle özellikle sermaye malları ve otomotiv üretiminin düşmesi sonucu nisanda yüzde 17,9 ile beklentilerin üzerinde geriledi.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin nisan ayı geçici verilerini açıkladı.

Verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi  üretimi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 17,9 düştü. Piyasalarda sanayi  üretimine ilişkin beklenti yüzde 15,5 düşmesi yönündeydi.

Sanayi üretimi, Nisan 2019'a göre 25,3 daralma kaydetti. Böylece  Kovid-19'un etkisiyle ülkede sanayi üretimi, kayıtların tutulduğu 1991'den bu  yana puan bazlı en büyük düşüşünü kaydetti.

Daha önce yıllık yüzde 9,2 düşüş olarak açıklanan mart ayı sanayi  üretimi verisi de yüzde 8,9 düşüş olarak revize edildi. Veriler, nisanda önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi  üretiminin yüzde 22,1 düştüğünü ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi  yüzde 35,3 ve ara malı üretimi yüzde 13,8 düştü.

Nisanda tüketim malları üretiminde yüzde 9,7 ve sanayi dışında  inşaatta bir önceki aya göre yüzde 4,1 düşüş görüldü. Enerji üretimi seviyesinde  ise yüzde 7,2 düşüş kaydedildi. Otomobil sektörünün üretiminde ise yüzde 74,6  azalma yaşanması dikkati çekti.

EKONOMİDE TOPARLANMA BAŞLADI

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,  tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi ve otomotiv sektöründe yeniden üretime  dönülmesi ile ekonomide toparlanmanın başladığı belirtildi.

"İLK TOPARLANMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ DÖNEM ÇOK UMUT VERİCİ GÖRÜNMÜYOR"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin  değerlendirmesinde, Nisan 2020'nin, sanayi üretiminde Alman ekonomisi için  şimdiye kadarki en kötü ay olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gelecekte Kovid-19'un yayılmasına yönelik tedbirlerin kaldırılması,  ekonomik faaliyette ve ayrıca mayıs ve haziran aylarında sanayi üretiminde güçlü  bir toparlanmaya neden olmalı. Ancak en azından Alman endüstrisi için ilk  toparlanma döneminden sonraki dönem çok umut verici görünmüyor. Şu anda dış  talebi hızla artıracak bir kurtarıcı yok. Bu, dizel krizi, otomotiv sektöründe  yeni emisyon kuralları, ana nehirlerdeki düşük su seviyeleri, küresel ticaret  gerginlikleri ve yapısal zorluklar gibi bir dizi olumsuz olaydan etkilenen Alman  endüstrisini zorlayacağı anlamına geliyor."

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNİN BEKLENTİLERİ İYİMSER KALDI

Bu arada, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından  Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman sanayicilerinin, üretimlerinin gelecek 3  ay içinde öncekinden yavaş da olsa daha da düşmesini beklediklerini duyurdu.

Ifo açıklamasında, nisanda eksi 51 puan olan Ifo Sanayi Üretimi  Beklenti Endeksi'nin mayısta eksi 20,4 puana yükseldiği belirtilerek, "Üretim  beklentileri, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi sonrası en yüksek miktarda  arttı ancak sadece otomobil üreticilerinin beklentileri iyimser kaldı." denildi.




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