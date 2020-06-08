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Almanya`da şirket iflasları ilk çeyrekte azaldı

08.06.2020 13:21

Son güncelleme : 08.06.2020 13:21
Avrupa`nın lokomotif ülkesi Almanya`da iflas eden şirket sayısı, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) neden olduğu ekonomik resesyona rağmen bu yılın ilk çeyreğinde 2019`un aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak 4 bin 683 oldu.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya  göre, ülkede bu yılın ilk çeyreğinde 4 bin 683 işletme iflas açıkladı. İflaslar,  2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 azaldı.

Söz konusu dönemde iflaslardan en çok ticaret sektörü etkilendi. 788  iflas başvurusu olan ticareti, 761 iflas başvurusuyla inşaat, 514 başvuruyla da  konaklama sektörü izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen  borç ise ilk çeyrekte 7,3 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, 2019'un  ilk çeyreğinde yaklaşık 4,7 milyar avroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 20 bin 672 borçlu da ilk çeyrekte iflas  başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5  azaldı.

MAYISTA İFLAS BAŞVURULARI YÜZDE 14,9 AZALDI

Bu arada, Almanya'da Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için  alınan tedbirlerin birçok şirketi muhtaç durumda bıraktığını, bunun da daha fazla  şirketin iflas açıklamasına yol açmadığını belirten Destatis, güncel verileri  daha erken vermek için Alman yerel mahkemelerine yapılan iflas başvurularına dair  öncü verileri de açıkladı.

Verilere göre, mayısta iflas başvuruları, geçen yılın aynı dönemine  kıyasla yüzde 14,9 azaldı.

Alman hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle "bir yükümlülüğü yerine  getirmedikten sonraki 3 hafta içinde şirketleri iflas başvurusunda bulunmaya  zorlayan" kanunu, bu yılın eylül ayı sonuna kadar askıya almıştı.




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