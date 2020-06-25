Almanya`da mayısta eksi 18,6 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) yayılmasını durdurmak için alınan önlemlerin hafifletilmesiyle iyileşme göstererek eksi 9,6’ya yükseldi.
Almanya`da tüketici güveni toparlandı
25.06.2020 13:11
Son güncelleme : 25.06.2020 13:11
AA
Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi Haziran 2020 sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, mayısta revize olarak eksi 18,6 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, haziran ayında 9 puan artış kaydederek eksi 9,6 puana yükseldi.
GFK, açıklamasında, “Almanya'daki tüketiciler, ülkede ekonomik ve sosyal faaliyetlerin yeniden hızlıca başlaması sayesinde koronavirüs şokundan kurtuluyor. Tüketicilerin ekonomik ve gelir beklentileri ve hem de satın alma eğilimleri artıyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.
GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, geçen ay görünen tünelin sonundaki hafif ışığın bu ay biraz daha belirginleştiğini belirterek, “Katma değer vergisi oranının düşürülmesi gibi ekonomik teşvik paketlerinin sağladığı destek kesinlikle katkıda bulunuyor.” ifadesini kullandı.
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|405.056.776
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|GUSGR
|4,46
|842.642.580
|% -5,11
|
|KRDMD
|3,06
|591.947.830
|% -2,55
|
|EKGYO
|1,92
|328.903.774
|% 1,05
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,5036
|8,5463
|% 0,22
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|Frank
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|Riyal
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|% 0,08
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.763
|1.763
|1,47
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|Altın Gr.
|388
|389
|0,28
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|Cumhuriyet
|2.516
|2.536
|-0,40
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|Tam
|2.590
|2.602
|1,60
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|Yarım
|1.258
|1.273
|0,70
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|Çeyrek
|629
|637
|0,30
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|Gümüş.Ons
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|17,62
|0,09
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