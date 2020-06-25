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Almanya`da tüketici güveni toparlandı

25.06.2020 13:11

Son güncelleme : 25.06.2020 13:11
Almanya`da mayısta eksi 18,6 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) yayılmasını durdurmak için alınan önlemlerin hafifletilmesiyle iyileşme göstererek eksi 9,6’ya yükseldi.



AA

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya  yönelik Tüketici Güven Endeksi Haziran 2020 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta revize olarak eksi 18,6 puan olarak ölçülen  Tüketici Güven Endeksi, haziran ayında 9 puan artış kaydederek eksi 9,6 puana  yükseldi.

GFK, açıklamasında, “Almanya'daki tüketiciler, ülkede ekonomik ve  sosyal faaliyetlerin yeniden hızlıca başlaması sayesinde koronavirüs şokundan  kurtuluyor. Tüketicilerin ekonomik ve gelir beklentileri ve hem de satın alma  eğilimleri artıyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, geçen ay görünen tünelin sonundaki  hafif ışığın bu ay biraz daha belirginleştiğini belirterek, “Katma değer vergisi  oranının düşürülmesi gibi ekonomik teşvik paketlerinin sağladığı destek  kesinlikle katkıda bulunuyor.” ifadesini kullandı.




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