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Almanya`dan önemli corona virüs kararı

16.03.2020 16:23

Son güncelleme : 16.03.2020 16:23
Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "bir yükümlülüğü yerine getirmedikten sonraki üç hafta içinde şirketleri iflas başvurusunda bulunmaya zorlayan" kanunun Eylül sonuna kadar askıya alınacağını bildirdi.



AA

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, yaptığı yazılı açıklamada, Alman Adalet Bakanlığı'nın Kovid-19 salgınının ekonomik etkisine karşı koyabilmek için iflas kurallarını gevşetmek için hazırlık yaptığını bildirdi.

Salgından dolayı mali zorluk çeken şirketlerin gereksiz iflaslarını önlemek için iflas kanununda yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu anlatan Lambrecht, "bir yükümlülüğü yerine getirmedikten sonraki üç hafta içinde  şirketleri iflas başvurusunda bulunmaya zorlayan" kanunu Eylül sonuna kadar askıya alacaklarını bildirdi.

Lambrecht, "Şirketlerin iflas açıklamak zorunda kalmasını önlemek istiyoruz. Üç haftalık gecikme bu gibi durumlar için çok kısa kalıyor. Bu adımla, salgının reel ekonomide yol açtığı zararları hafifletmeye yardımcı oluyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.





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