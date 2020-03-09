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Almanya`nın Çin`e ihracatı düştü

09.03.2020 13:51

Son güncelleme : 09.03.2020 13:51
Almanya`nın Çin`e ihracatı ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 düştü.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya’nın Çin’e ihracatı ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 7,3 milyar euroya geriledi. Ülkenin Çin’den ithalatı ise yüzde 0,5  azalarak 10,4 milyar euro olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, Çin ülkenin en büyük ticaret ortağı konumunu korudu.

Destatis açıklamasında, Çin'e karşı düşen Alman ihracatına yönelik,  "Bugüne kadar elde olan sonuçlar açıkça herhangi bir koronavirüs etkisi göstermemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Çin, geçen yıl 206 milyar euro değerinde mal ticareti ile Almanya’nın  en önemli ticaret ortağı olmuştu. Geçen yıl 96 milyar euro ile Almanya'nın en  fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke olan Çin’den yapılan ithalat ise yüzde 3,4  artarak 110 milyar euroya yükselmişti.

ABD EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE

Donald Trump yönetiminin ticarette korumacı politikalarına rağmen ABD,  ocakta Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı ülke olmaya devam etti.

Almanya’nın ABD’ye ihracatı ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre  yüzde 4,3 azalarak, 9 milyar 33 milyon euroya geriledi. ABD’den ithalatı ise  yüzde 5,7 artarak 6 milyar 132 milyon euroya yükseldi

Ülkede şirketlerin ABD’ye ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre  yüzde 4,7 artarak, 199 milyar euroya ulaşmıştı.

Öte yandan, Alman şirketlerinin ocakta toplam ihracatı ise Ocak 2019’a  göre yüzde 2,1 azalarak, 106,5 milyar euroya geriledi.





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