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Almanya`nın ihracatı şubatta arttı

09.04.2020 13:11

Son güncelleme : 09.04.2020 13:11
Almanya`nın ihracatı, şubatta yüzde 0,9 düşüş beklentisine karşın yüzde 1,3 artış gösterdi. Bununla birlikte, ülkenin Çin`e ihracatı şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 geriledi.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede  mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, şubatta ocak ayına  kıyasla yüzde 0,9'luk düşüş beklentisine karşın yüzde 1,3 artarak yaklaşık 109,3  milyar euro oldu. İthalat ise yüzde 1,6 azalarak 88,5 milyar euroya geriledi.

Şubat 2019'a göre ihracat yüzde 0,4 artarken ve ithalat yüzde 2,9  düştü. Dış ticaret fazlası ise 18,7 milyar eurodan 21,6 milyar euroya yükseldi.

Almanya'nın şubat ihracatının 58,5 milyar eurosu Avrupa Birliği (AB)  ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 49,2 milyar euroluk bölümü de AB'den geldi.

Şubatta 2019'un aynı dönemine göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde  0,8 artarken, bu ülkelerden yapılan ithalat da yüzde 1,9 düştü.

Bu arada, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin  şubatta cari işlemler fazlası 2019'un aynı dönemine göre 7,9 milyar euro artarak  23,7 milyar euro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Şubat 2019'da 15,8 milyar euro  olmuştu.

ÇİN'E İHRACAT DÜŞTÜ

Almanya'nın ihracatının şubatta artmasına rağmen, ülkenin en önemli  ticaret ortağı Çin'e ihracatı şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9  düştü.

Destatis verilerine göre, Almanya’nın Çin’e ihracatı şubatta bir  önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 azalarak 6,8 milyar euroya geriledi.  Ülkenin Çin’den ithalatı ise yüzde 12 azalarak 7,4 milyar euro olarak  gerçekleşti.

Destatis açıklamasında, Çin ile düşen ticarete yönelik, "Corona virüs  salgınının ilk etkileri, şubatta özellikle virüsten etkilenen Çin ile mal  ticaretinde belirginleşti.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Çin, geçen yıl 206 milyar euro değerinde mal ticareti ile Almanya’nın  en önemli ticaret ortağı olmuştu. Geçen yıl 96 milyar euro ile Almanya'nın en  fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke olan Çin’den yapılan ithalat ise yüzde 3,4  artarak 110 milyar euroya yükselmişti.






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