Almanya`nın ihracatı, şubatta yüzde 0,9 düşüş beklentisine karşın yüzde 1,3 artış gösterdi. Bununla birlikte, ülkenin Çin`e ihracatı şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 geriledi.
Almanya`nın ihracatı şubatta arttı
09.04.2020 13:11
Son güncelleme : 09.04.2020 13:11
AA
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 0,9'luk düşüş beklentisine karşın yüzde 1,3 artarak yaklaşık 109,3 milyar euro
oldu. İthalat ise yüzde 1,6 azalarak 88,5 milyar euroya geriledi.
Şubat 2019'a göre ihracat yüzde 0,4 artarken ve ithalat yüzde 2,9 düştü. Dış ticaret fazlası ise 18,7 milyar eurodan 21,6 milyar euroya yükseldi.
Almanya'nın şubat ihracatının 58,5 milyar eurosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 49,2 milyar euroluk bölümü de AB'den geldi.
Şubatta 2019'un aynı dönemine göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 0,8 artarken, bu ülkelerden yapılan ithalat da yüzde 1,9 düştü.
Bu arada, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin şubatta cari işlemler fazlası 2019'un aynı dönemine göre 7,9 milyar euro artarak 23,7 milyar euro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Şubat 2019'da 15,8 milyar euro olmuştu.
ÇİN'E İHRACAT DÜŞTÜ
Almanya'nın ihracatının şubatta artmasına rağmen, ülkenin en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 düştü.
Destatis verilerine göre, Almanya’nın Çin’e ihracatı şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 azalarak 6,8 milyar euroya geriledi. Ülkenin Çin’den ithalatı ise yüzde 12 azalarak 7,4 milyar euro olarak gerçekleşti.
Destatis açıklamasında, Çin ile düşen ticarete yönelik, "Corona virüs salgınının ilk etkileri, şubatta özellikle virüsten etkilenen Çin ile mal ticaretinde belirginleşti.” değerlendirmesinde bulunuldu.
Çin, geçen yıl 206 milyar euro değerinde mal ticareti ile Almanya’nın en önemli ticaret ortağı olmuştu. Geçen yıl 96 milyar euro ile Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke olan Çin’den yapılan ithalat ise yüzde 3,4 artarak 110 milyar euroya yükselmişti.