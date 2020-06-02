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Altın alacaklar dikkat! Uzmanlardan kritik tahmin

02.06.2020 15:13

Son güncelleme : 02.06.2020 15:20
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 378 liradan işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini söyledi.



AA

Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, 378 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 626 lira, Cumhuriyet altını da 2.494 liradan  satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2  değer kaybıyla 1.740 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilime rağmen, dün dünya  genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)  verilerinin beklentilerden iyi gelmesiyle risk iştahının görece arttığını, bu  durumun da altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.

Bugün veri takviminin zayıf olduğunu kaydeden analistler, ABD'de  siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam  eden gösterilere ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek  1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının  izleneceğini söyledi.



 




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.742 1,64  
Altın Gr. 379 379 -2,12  
Cumhuriyet 2.455 2.493 -15,60  
Tam 2.527 2.558 -23,60  
Yarım 1.233 1.252 -11,60  
Çeyrek 617 626 -3,90  
Gümüş.Ons 18,25 18,29 -0,02  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 -0,03  
B. Petrol 39,39 39,39 1,07  
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