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Altın bazlı yatırım fonlarına girişte rekor kırıldı

14.06.2020 13:52

Son güncelleme : 14.06.2020 13:52
Dünya Altın Konseyi (WGC), bu yılın ocak-mayıs döneminde altın bazlı yatırım fonlarında gerçekleşen para akışı miktarında rekor kırıldığını duyurdu.



AA

WGC'nin altınla ilgili mayıs ayındaki gelişmeleri derlediği rapora  göre, geçen ay altın bazlı yatırım fonları, portföylerine 8,5 milyar dolar  değerinde 154 ton altın ekledi ve bu fonlardaki altın miktarı yeni bir rekor  seviye olan 3 bin 510 tona ulaştı.

Altın bazlı yatırım fonları, portföylerine bu yılın ocak-mayıs  döneminde ise 33,7 milyar dolarlık giriş kaydetti. Böylece 5 aylık süreçte altın  bazlı yatırım fonlarına gerçekleşen para akışı, miktar açısından rekor kırdı.

Yükselen altın fiyatlarıyla birlikte altın bazlı yatırım fonlarının  yönetimi altında bulunan altının değeri de 195 milyar dolarla tarihi zirveye  ulaştı. Söz konusu fonların portföylerinde nisan ve mayıs aylarında iki işlem  günü dışında her gün yükseliş kaydedilirken, buna benzer tarihi bir trend daha  önce mayıs ve haziran aylarında dört işlem günü haricinde yaşanmıştı.

Altının ons fiyatı, 1.765 dolarla son 8 yılın en yüksek seviyesine  çıkmasına karşın kazançlarını kısmen geri verdi ve mayısı aylık bazda yüzde 2,6  yükselerek 1.728 dolar seviyesinden tamamladı.

Belirsizlikler, altın fiyatını desteklemeye devam etti

Geçen ay görece riskli varlık fiyatlarında önemli bir artış  kaydedilmesine karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olası ekonomik  ve sosyal etkileri, ABD ile Çin arasındaki gerginlik ve ABD iş gücü piyasasının  sıkıntılı durumu altının ons fiyatını destekledi.

Merkez bankalarının birkaç ay öncesine kadar düşünülemeyen varlık  sınıflarını da içine alacak şekilde genişleyici politikalar izlemesi, yani  kredibilitesi düşük tahvilleri dahi satın alması tahvil getirilerini baskıladı.  Böylece altının fırsat maliyeti daha da düşük seviyelere inerken, piyasalardaki  belirsizlikleri de artırdı.

Yatırımcılar, artan bütçe açıklarına ve hisse senetlerindeki aşırı  değerlenmeye karşı kendilerini hedge etmek için altına yönelirken, altın bazlı  fonlardaki altın miktarı, ABD hariç, bütün ülkelerin resmi altın rezervlerini  geride bıraktı.

Merkez bankaları, altın fiyatlarında yine önemli rol oynayacak

Altının ons fiyatına ilişkin oynaklık, önceki dönemlere kıyasla  nispeten düşüş gösterse de hala yüksek seviyelerde seyrediyor. Yatırımcılar,  gelecek dönemde altın fiyatlarının daha istikrarlı bir grafik izlemesini  bekliyor.

Merkez bankalarının genişleyici duruşunu koruması, gelecek dönemde  altın fiyatlarını desteklemesi beklenen önemli etkenlerden biri olmaya devam  ediyor.

Kovid-19 salgınına ilişkin ekonomik ve sosyal belirsizlikler ile olası  ikinci Kovid-19 dalgası da yatırımcılar tarafından altın fiyatlarını yukarı yönlü  desteklemesi beklenen faktörler arasında yer alıyor.

ABD'de ortaya çıkan karışılıklar da piyasalardaki risk algısını  yükseltirken, gösterilerin devam etmesi halinde yatırımcıların güvenli liman  arayışlarının altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebileceği öngörülüyor.

Kuzey Amerika fonları, altına yatırım yapmaya devam ediyor

Bölgeler bazında Kuzey Amerika, altın bazlı yatırım fonlarında  gerçekleşen para akışında ön sırada yer alırken, bunda altının fiyat performansı  etkili oldu. Bölge fonlarının portföyleri üst üste iki ay boyunca büyürken, bu  fonlara mayıs ayında 5,6 milyar değerinde 102 tonluk altın girişi gerçekleşti.

Böylece Kuzey Amerika altın fonlarındaki toplam varlık miktarı, 1.815  tona ulaşarak Aralık 2012'de kaydedilen 1.736 tonluk en yüksek seviyeyi de geride  bıraktı.

Geçen ay Avrupa'daki altın bazlı yatırım fonlarına 2,5 milyar dolar  değerinde 45 tonluk varlık girişi gerçekleşirken, bunun yüzde 65'ini  İngiltere'deki fonlar sırtladı.

Söz konusu dönemde Asyalı fonlara 262 milyon dolar değerinde 4,4  tonluk, diğer bölgelerin fonlarına da 135 milyon dolar değerinde 2,6 tonluk altın  girişi gerçekleşti.





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