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Altın fiyatı ne kadar oldu?

27.02.2020 09:33

Son güncelleme : 27.02.2020 10:48
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 326 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 530 lira, Cumhuriyet altını da 2.171 liradan satılıyor.



AA

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 324,3 liradan tamamladı.

Bugüne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 326 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 530 lira, Cumhuriyet altını da 2.171 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.652,7 dolara kadar  yükseldikten sonra 1.645 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kayıpları  ve salgına yakalanan kişi sayısının artmaya devam etmesinin etkisiyle altının ons  fiyatının güvenli liman alımlarıyla yükseldiğini ifade etti.

Çin'deki yeni vaka sayısındaki artış hızı yavaşlasa da Güney Kore'deki  hızlı artışın yanı sıra İran ve İtalya'nın ardından Brezilya ve Yunanistan başta olmak üzere başka ülkelerde de yeni vakaların görülmesiyle risk algısının arttığına işaret eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların  direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 320-333 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.646 1.647 9,97  
Altın Gr. 327 327 2,74  
Cumhuriyet 2.149 2.181 -13,00  
Tam 2.136 2.190 -7,30  
Yarım 1.033 1.059 -3,53  
Çeyrek 518 530 -1,77  
Gümüş.Ons 18,02 18,06 0,16  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,04  
B. Petrol 52,12 52,12 -0,69  
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