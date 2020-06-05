Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 367 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 608 lira, Cumhuriyet altını da 2.420 liradan satılıyor.
Altın fiyatları düşüşte! İşte rakamlar...
05.06.2020 12:54
Son güncelleme : 05.06.2020 16:14
AA
Dün, altınının ons fiyatı ve dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 372,2 liradan tamamladı.
Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı 367 lira
seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
608 lira, Cumhuriyet altını da 2.420 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 1.709 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden protestoların görece yatıştığını ve ABD Hazine Bakanı Steven Munchin'in Çin ile imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasının gidişatına ilişkin "çok iyi hissettiğini" söylemesi sonrası risk iştahının arttığını ifade etti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının beklendiğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların aşağı yönlü kırılması halinde 1.690 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi.
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 110.143
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|Önceki Kapanış
|: 109.537
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109.546
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|Değişim
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|Önceki Kapanış
|: 372,13
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373,08
En Düşük
366,15
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|3.291.530
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|266.369
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.256.251
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.791.006
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|IZTAR
|4,79
|4.549.627
|% -9,96
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.880.965
|% -9,84
|
|GARAN
|8,19
|692.241.872
|% 0,61
|
|THYAO
|12,73
|688.889.799
|% 1,11
|
|TUPRS
|89,10
|405.966.478
|% 2,95
|
|PETKM
|3,80
|352.798.327
|% -1,55
|
|ASELS
|31,88
|323.583.692
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,63
|195.152.274
|% -1,81
|
|PETKM
|3,80
|352.798.327
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,34
|118.367.795
|% -0,74
|
|GARAN
|8,19
|692.241.872
|% 0,61
|
|CEMAS
|1,23
|100.672.683
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5428
|8,5856
|% 0,74
|
|Frank
|6,9931
|7,0353
|% -0,63
|
|Riyal
|1,7977
|1,8067
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-26,73
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-4,88
|
|Cumhuriyet
|2.382
|2.412
|-35,50
|
|Tam
|2.452
|2.478
|-40,20
|
|Yarım
|1.196
|1.212
|-17,80
|
|Çeyrek
|598
|606
|-8,90
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,38
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|2,32
|