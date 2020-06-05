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Altın fiyatları düşüşte! İşte rakamlar...

05.06.2020 12:54

Son güncelleme : 05.06.2020 16:14
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 367 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 608 lira, Cumhuriyet altını da 2.420 liradan satılıyor.



AA

Dün, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer  kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 372,2 liradan  tamamladı.

Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı 367 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 608 lira, Cumhuriyet altını da 2.420 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4  değer kaybıyla 1.709 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu  hayatını kaybetmesinin ardından devam eden protestoların görece yatıştığını ve  ABD Hazine Bakanı Steven Munchin'in Çin ile imzalanan birinci faz ticaret  anlaşmasının gidişatına ilişkin "çok iyi hissettiğini" söylemesi sonrası risk  iştahının arttığını ifade etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye  değerlendirmesinin, bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının  beklendiğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki  verilerin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların aşağı  yönlü kırılması halinde 1.690 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında  ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi.




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Frank 6,9931 7,0353 % -0,63  
Riyal 1,7977 1,8067 % 0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.687 1.688 -26,73  
Altın Gr. 367 367 -4,88  
Cumhuriyet 2.382 2.412 -35,50  
Tam 2.452 2.478 -40,20  
Yarım 1.196 1.212 -17,80  
Çeyrek 598 606 -8,90  
Gümüş.Ons 17,36 17,38 -0,33  
Gümüş Gr. 3,77 3,77 -0,07  
B. Petrol 42,30 42,30 2,32  
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