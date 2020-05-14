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`Altın fiyatları düzeltme hareketi yapabilir`

14.05.2020 13:25

Son güncelleme : 14.05.2020 13:31
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, pandemi sonrasında altın fiyatlarında düzeltme yaşanabileceğini belirterek, "Geri çekilişlerde kısa dönemde ons altının 1,700 dolar, 1,650 dolar ve altını görmesi olası. Bu durumda, çeyrek altın, 600- 580 TL ve altı, gram altın da yeniden 370-350 TL seviyelerine inerek bir düzeltme hareketi yapabilir. Altın, uzun vadede yukarı bir trend izlese de virüs gündemi nedeniyle öyle gözüküyor ki önümüzdeki süreçte de iniş-çıkışlı bir trend izleyecek" dedi.



AA

Atayık, AA muhabirine altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin corona virüsle mücadelede normalleşme konusunda yaptığı açıklamalar ve attığı adımların ardından  Kovid-19’la savaşta örnek bir strateji izleyen Türkiye'nin de 11 Mayıs'ta yeni bir sayfa açtığını anlatan Atayık, "AVM’ler ve birçok meslek erbabının yanı sıra  yaklaşık iki aydır sayın Cumhurbaşkanımızın 'Evde Kal' çağrısıyla büyük oranda kapalı olan kuyumculuk sektörü de yeniden iş yerlerini açtı." bilgisini verdi.

Kuyumcuların Ramazan Bayramı sonrasını beklediğini anımsatan Atayık,  dünyanın ilk AVM’si kabul edilen ve ticaretin değişmez adresi olan  Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da açılacağını söyledi.

Atayık şunları kaydetti:

"Bugüne kadar iptal edilen ve ertelenen nikah ve düğünlerin yeniden  başlayacağı yaz sezonuna ‘Merhaba’ diyeceğiz. Bilindiği gibi ihracatta başarılı  bir grafik izleyen meslektaşlarımız, ihracat kalemlerini büyük oranda yolcu  beraberi gerçekleştirilen satışlarla gerçekleştiriyor. Bu nedenle kuyumculuk için  uçak kargo hariç, yolcu trafiğine, yurt dışı uçuşların halen kapalı olması iç  piyasanın önemini daha da artırdı.

Aylardır sektörümüz büyük oranda kapalıydı, fiyat yükselişleri  dönemlerinde geçici olarak yaşanan hurda dönüşü dışında herhangi bir hareketlilik  yoktu. İç piyasa ve ihracatta yüzde 50’nin üzerinde kayıplar yaşadık. Ancak, bu  durumu tersine çevirmek bizim elimizde… Türk kuyumculuk sektörünün, güçlü  altyapısı, yetişmiş kalifiye eleman potansiyeli ve her koşula hızla uyum sağlayan  esnek çalışma tarzıyla geçen sürede yaşanan kayıpları hızla tersine çevireceğine  inanıyoruz."

"İŞ YERLERİMİZİ AZAMİ ÖLÇÜDE TEMİZ TUTARAK BU MÜCADELEYE DESTEK OLABİLİRİZ"

Atayık, "1 Haziran tarihinden itibaren virüsle mücadele kapsamında  geçtiğimiz aylarda kapatılan düğün salonlarının da normalleşme adımları  kapsamında yeniden açılmasını bekliyoruz." dedi.

11 Mart'ın Türkiye için sağlıkta olduğu gibi ticarette de bir milat  olduğunu ifade eden Atayık, aşı ve ilaç bulunana kadar tüm dünyanın olduğu gibi  Türkiye'nin de corona virüsle yaşamaya alışacağını söyledi.

Atayık, "Ülkemizin virüsle mücadelede elde ettiği başarılı grafiğini  devam ettirmek için kamu otoritesinin yanı sıra tüm meslek mensuplarına ve  bireylere de ayrı ayrı sorumluluklar düşüyor.  Virüs, ne kadar korkutucu gözükse  de ellerimizi sık sık su ve sabunla yıkayarak, maske kullanarak, fiziki mesafeye  dikkat ederek ve iş yerlerimizi azami ölçüde temiz tutarak bu mücadeleye destek  olabiliriz." diye konuştu.

"DOLAR KURU HIZLA 6,80-6,50 BANDINA ÇEKİLEBİLİR"

Atayık, altının ons fiyatının geçen yıl dünyanın iki ekonomik devi  kabul edilen ABD ve Çin arasında başlayan ticaret savaşlarıyla yeniden tırmanışa  geçtiğini hatırlatarak, altının onsunun nisan ayında 1,748 dolara tırmanarak son  8 yılın rekorunu kırdığını söyledi.

TL’ye karşı geliştirilen Londra’dan kaynaklı bir spekülatif hamlenin  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve ilgili kurumların ciddi  refleksiyle savuşturulduğunu kaydeden Atayık, dolar/TL paritesine ilişkin olarak,  "Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararlı duruşu ve piyasaya güven veren  açıklamaları, enflasyon ve işsizlikle ilgili gelen pozitif verilerle dolar,  yeniden 7 TL’nin altını gördü. Önümüzdeki günlerde swap konusunda gelecek olumlu  haber akışıyla dolar kuru, hızla 6,80-6,50 bandına geri çekilebilir."  değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Atayık, altının onsunun dünya ülkelerinde peş peşe normalleşme  konusunda atılan adımlarla 3-4 haftadır 1,690-1,710 sıkışık bandında seyrettiğini  hatırlatarak, aşı ve ilaçla ilgili gelen negatif açıklamaların ons fiyatını  yeniden hareketlendirdiğini söyledi.

"ONS ALTIN 1,720 DOLARIN ÜZERİNDE ÇOK FAZLA TUTUNAMIYOR"

Atayık şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinin uzama ihtimali, corona virüste 2. dip ihtimali,  ABD’den gelen kötü ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı’nın en  son yaptığı 'virüsle mücadelede ekonomileri desteklemeye devam edecekleri'  açıklamasıyla ons altın, yeniden hareketlendi.

Altının onsu, 13 Mayıs’ta gün içerisinde 1,715 dolara kadar yükseldi.  Analistler öngörülerinde ons altındaki bu yükselişin devam etmesi durumunda  teknik direnç noktası kabul edilen 1,740 dolar seviyesi kırılırsa daha yukarı  seviyelerin görülebileceğini dile getiriyor. Ancak, birçok analist ve uzmana göre  de virüste en dip görüldü, bu nedenle ons altın, 1,720 doların üzerinde çok fazla  tutunamıyor. Bu senaryoda geri çekilişlerde kısa dönemde ons altının, 1,700  dolar, 1,650 ve altını görmesi de olası. Bu durumda, çeyrek altın, 600-580 TL ve  altı,  gram altın da yeniden 370-350 TL seviyelerine inerek bir düzeltme hareketi  yapabilir. Altın, uzun vadede yukarı bir trend izlese de virüs gündemi nedeniyle  öyle gözüküyor ki önümüzdeki süreçte de iniş-çıkışlı bir trend izleyecek.

Her zor süreç ve kriz dönemlerinde olduğu gibi bu salgın döneminde de  altının dünya ekonomileri ve yatırımcılar için önemi bir kez daha ortaya çıktı.  Güvenli liman rolü daha da pekişti. Bu nedenle vatandaşlarımız ve  yatırımcılarımıza altın takı, mücevher almaya devam etmeleri çağrısını  yineliyoruz.  Altın, sizi hiçbir zaman üzmez ve yolda bırakmaz."




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