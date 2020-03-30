GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Altın fiyatları kaç lira oldu?

30.03.2020 08:58

Son güncelleme : 30.03.2020 13:32
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 340 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 552 lira, Cumhuriyet altını da 2.258 liradan satılıyor.



AA

Cuma günü altının onsundaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla  337,8 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 340 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 552 lira, Cumhuriyet altını da 2.258 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.620,9 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm  sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, sürece dair kontrol mekanizmalarının tamamen virüsün seyrine bağlı olması ve bu paralelde oluşan belirsizliklerin konuya ilişkin endişelerin gündemde kalmasına yol açtığını vurguluyor.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde yayımlanacak nihai Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini aktaran  analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.600 doların destek, 1.635 doların  direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Analistler, gram altında bugün 340 liranın test edildiğine dikkati çekerek, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumuna geldiğini söyledi.













uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:1787.860
Değişim :  -0,30% |  -264,83
Açılış :  87.937  
Önceki Kapanış :  88.125  
En Yüksek
88.456 En Düşük
86.815
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TIRE 5,72 27.016.934 % 10,00  
AYCES 10,60 1.615.736 % 9,96  
SKTAS 2,32 5.534.533 % 9,95  
GEDIK 17,36 4.938.516 % 9,94  
BNTAS 2,66 33.121.283 % 9,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0604 8,1008 % 0,73  
Frank 6,7957 6,8366 % 0,56  
Riyal 1,7319 1,7406 % 1,17  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 340 340 2,19  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,02 14,08 -0,40  
Gümüş Gr. 2,94 2,96 -0,04  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru