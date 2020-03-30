Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 340 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 552 lira, Cumhuriyet altını da 2.258 liradan satılıyor.
Altın fiyatları kaç lira oldu?
30.03.2020 08:58
Son güncelleme : 30.03.2020 13:32
AA
Cuma günü altının onsundaki düşüşe rağmen dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 337,8 liradan tamamladı.
Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 340 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın
552 lira, Cumhuriyet altını da 2.258 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.620,9 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, sürece dair kontrol mekanizmalarının tamamen virüsün seyrine bağlı olması ve bu paralelde oluşan belirsizliklerin konuya ilişkin endişelerin gündemde kalmasına yol açtığını vurguluyor.
Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde yayımlanacak nihai Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.600 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
Analistler, gram altında bugün 340 liranın test edildiğine dikkati çekerek, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumuna geldiğini söyledi.
13:1787.860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -264,83
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
13:176,5342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0848
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5360
En Düşük
6,4403
13:177,2277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0428
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2400
En Düşük
7,1420
13:17340,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,56
|Açılış
|: 340,62
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
340,86
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,72
|27.016.934
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.615.736
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.534.533
|% 9,95
|
|GEDIK
|17,36
|4.938.516
|% 9,94
|
|BNTAS
|2,66
|33.121.283
|% 9,92
|
|GLRYH
|2,16
|276.268
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|299.037
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|1.701.196
|% -9,84
|
|ETILR
|1,71
|97.019
|% -9,52
|
|MMCAS
|0,81
|446
|% -8,99
|
|THYAO
|8,61
|397.594.123
|% -2,82
|
|PGSUS
|31,56
|290.772.807
|% -8,63
|
|ASELS
|23,24
|289.600.939
|% 0,52
|
|GARAN
|7,99
|241.616.205
|% 1,40
|
|SASA
|7,71
|230.184.828
|% 6,20
|
|IHLGM
|0,91
|84.613.564
|% 1,11
|
|IHLAS
|0,48
|30.645.777
|% 2,13
|
|GSRAY
|1,93
|120.143.304
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,71
|161.598.086
|% 4,63
|
|THYAO
|8,61
|397.594.123
|% -2,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0604
|8,1008
|% 0,73
|
|Frank
|6,7957
|6,8366
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7319
|1,7406
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|340
|340
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,02
|14,08
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,96
|-0,04
|