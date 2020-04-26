Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın zirveden inmiyor!













AJANSLAR

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısının başlayacağı 1 Mayıs'a bir hafta kala petrol fiyatları yatay hareket ederken, güvenli liman altın hafif yükseldi.



Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla 387,4 lira seviyesinde seyrediyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.730 dolar seviyesinde bulunuyor.



26 NİSAN PAZAR GRAM ALTIN FİYATLARI KAÇ LİRA?

Gram altın: 387 lira

Çeyrek altın: 635 lira

Yarım altın: Bin 271 lira

Cumhuriyet Altını: 2 bin 539 lira



Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.



Daha Finansal Danışmanlık Araştırma'nın altın piyasasına ilişkin değerlendirmesinde, "Çarşamba günü ABD ile İran arasındaki gerilimin bir kez daha artması güvenli liman özelliği ile öne çıkan ons altına yönelimi desteklerken fiyatların ilk direnç noktası olarak öne çıkan 1710 doları rahat bir şekilde aştığını gördük. Buna hem merkezi hükümetler hem de merkez bankaları tarafından ekonomiye daha fazla destek verileceğine yönelik beklentilerin de eklenmesi ile ons altın 1730 doların üzerini test etmeye başladı. Momentum kazanılması için bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir senaryo teknik açıdan 1750 dolara doğru bir eğilim oluşmasına kapı aralayacaktır" denildi.