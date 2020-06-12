ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının ardından hafif gerileyen altın fiyatlarındaki düşüş, artan güvenli liman talebiyle sınırlı kaldı ve 1,730 doların üzerinde tutundu. Gram altın 380 liradan, çeyrek altın 624 liradan, Cumhuriyet altını da 2,485 liradan alıcı buluyor.
Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte rakamlar...
12.06.2020 09:40
Son güncelleme : 12.06.2020 15:33
DHA
Goldman Sachs Group tarafından yayınlanan bir araştırma notunda Fed'in enflasyonun hedefi aşmasına tahammül etmeye karar vermesi durumunda altın
fiyatlarının ons başına 2 bin doları aşabileceğine dikkat çekti ve ayrıca bakır ve alüminyum tahminlerini de yükseltti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik toparlanmanın uzun süreceğine ilişkin beklentilerinin yanında, ABD'de ham petrol stoklarının da rekor düzeylere yükseldiğine ilişkin verilerle petrol fiyatları
sert düştü.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.20 düşüşle 37.87 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.12 düşüşle 36.12 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.50 düşüşle 17.57 dolar,
- altın, yüzde 0.02 düşüşle 1,730.72 dolar,
- bakır, yüzde 2.56 düşüşle 5,753.00 dolar,
- platin, yüzde 0.23 artışla 818.85 dolar,
- paladyum yüzde 0.66 artışla 1,938.77 dolar
düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 380 liraya, çeyrek altın 624 liraya, Cumhuriyet altını da 2,485 liradan alıcı buluyor.