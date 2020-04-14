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Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...

14.04.2020 08:44

Son güncelleme : 14.04.2020 17:44
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 381 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 625 lira, Tam altın da 2.498 liradan satılıyor.



AA

Dün, dolar kuru ve ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan  gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 372,6 liradan  tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 625 lira, Tam altın da 2.498 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise Kasım 2012'den bu yana kaydettiği en yüksek  seviye olan 1.726,6 doları görmesinin ardından şu dakikalarda 1.713 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ABD ve  Avrupa'nın bazı bölgelerinde hız kaybetmesine karşın piyasalarda temkinli havanın  varlığını sürdürdüğünü, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının varlık  fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme  tahminlerinin yanı sıra ABD'de ihracat ve ithalat fiyat endeksinin takip  edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.700-1.740 dolar,  gram altında ise 360-380 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.






 




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.740 1.740 26,18  
Altın Gr. 380 380 7,21  
Cumhuriyet 2.431 2.490 46,10  
Tam 2.498 2.562 47,60  
Yarım 1.215 1.247 23,10  
Çeyrek 610 624 11,60  
Gümüş.Ons 15,74 15,78 0,36  
Gümüş Gr. 3,45 3,45 0,10  
B. Petrol 31,13 31,13 -0,61  
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