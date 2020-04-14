Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 381 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 625 lira, Tam altın da 2.498 liradan satılıyor.
Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...
14.04.2020 08:44
Son güncelleme : 14.04.2020 17:44
AA
Dün, dolar kuru
ve ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 372,6 liradan tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
625 lira, Tam altın da 2.498 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise Kasım 2012'den bu yana kaydettiği en yüksek seviye olan 1.726,6 doları görmesinin ardından şu dakikalarda 1.713 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde hız kaybetmesine karşın piyasalarda temkinli havanın varlığını sürdürdüğünü, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.
Bugün Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme tahminlerinin yanı sıra ABD'de ihracat ve ithalat fiyat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.700-1.740 dolar, gram altında ise 360-380 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.
17:2998.520
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 2.121,31
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.566
En Düşük
97.273
17:296,8005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0298
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8010
En Düşük
6,7646
17:297,4636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0805
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4636
En Düşük
7,3720
17:29381,32
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 8,33
|Açılış
|: 381,32
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
382,27
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|61,60
|691.796.873
|% 10,00
|
|CLEBI
|95,70
|61.938.535
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.203.459
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|38.675.929
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,93
|38.555.514
|% -9,66
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|IHEVA
|2,35
|155.200.743
|% -8,56
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|ASELS
|27,12
|2.145.212.048
|% 8,74
|
|THYAO
|10,84
|1.699.001.383
|% 6,38
|
|GARAN
|8,64
|1.017.074.233
|% 2,13
|
|PGSUS
|61,60
|691.796.873
|% 10,00
|
|PETKM
|3,51
|536.638.818
|% 3,24
|
|GSRAY
|2,61
|462.621.181
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,06
|354.705.679
|% 1,98
|
|IEYHO
|0,60
|99.479.387
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|174.850.149
|% 2,80
|
|THYAO
|10,84
|1.699.001.383
|% 6,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5352
|8,5780
|% 1,15
|
|Frank
|7,0479
|7,0903
|% 1,17
|
|Riyal
|1,8035
|1,8126
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|26,18
|
|Altın Gr.
|380
|380
|7,21
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.490
|46,10
|
|Tam
|2.498
|2.562
|47,60
|
|Yarım
|1.215
|1.247
|23,10
|
|Çeyrek
|610
|624
|11,60
|
|Gümüş.Ons
|15,74
|15,78
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,10
|
|B. Petrol
|31,13
|31,13
|-0,61
|