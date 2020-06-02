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Altın fiyatları ne kadar oldu?

02.06.2020 09:10

Son güncelleme : 02.06.2020 09:10
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından dün 382 liradan işlem görüyordu. Bugün güne 381 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 380 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 628 lira, Cumhuriyet altını da 2.503 liradan satılıyor.



Yeni haftaya değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı dün 382 lira seviyesinde seyrediyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2.572  liradan satılıyordu.

Bugün güne 381 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 380 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 628 lira, Cumhuriyet altını da 2.503 liradan satılıyor. 

Altının ons fiyatı 1.738 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimle birlikte ABD'de yaşanan gösterilerin risk algısını yükselttiğini belirterek, yatırımcıların güvenli liman arayışları ile altının ons fiyatının değer kazandığını, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek 1.750  doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini kaydetti.




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Frank 7,0470 7,0895 % -0,14  
Riyal 1,8067 1,8158 % -0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.739 -1,42  
Altın Gr. 381 381 -0,28  
Cumhuriyet 2.465 2.505 -4,40  
Tam 2.537 2.577 -4,60  
Yarım 1.238 1.262 -2,20  
Çeyrek 619 629 -1,10  
Gümüş.Ons 18,17 18,20 -0,11  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 -0,03  
B. Petrol 38,52 38,52 0,20  
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