Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından dün 382 liradan işlem görüyordu. Bugün güne 381 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 380 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 628 lira, Cumhuriyet altını da 2.503 liradan satılıyor.
Altın fiyatları ne kadar oldu?
02.06.2020 09:10
Son güncelleme : 02.06.2020 09:10
Yeni haftaya değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı dün 382 lira
seviyesinde seyrediyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın
630 lira, Cumhuriyet altını da 2.572 liradan satılıyordu.
Bugün güne 381 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 380 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 628 lira, Cumhuriyet altını da 2.503 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı 1.738 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimle birlikte ABD'de yaşanan gösterilerin risk algısını yükselttiğini belirterek, yatırımcıların güvenli liman arayışları ile altının ons fiyatının değer kazandığını, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini kaydetti.
18:05107.266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
107.372
En Düşük
106.357
18:056,8154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8221
En Düşük
6,7988
18:057,5865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,5951
En Düşük
7,5639
18:05380,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,36
|Açılış
|: 380,57
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
379,70
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4746
|8,5171
|% -0,05
|
|Frank
|7,0470
|7,0895
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8067
|1,8158
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-1,42
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.505
|-4,40
|
|Tam
|2.537
|2.577
|-4,60
|
|Yarım
|1.238
|1.262
|-2,20
|
|Çeyrek
|619
|629
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,20
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,03
|
|B. Petrol
|38,52
|38,52
|0,20
|