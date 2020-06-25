Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 389,8 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 639 lira, Cumhuriyet altını da 2.610 liradan satılıyor.
Altın fiyatları yeni günde ne kadar oldu?
25.06.2020 09:00
Son güncelleme : 25.06.2020 10:52
AA
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 388,1 liradan tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 389,8 lira
seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
639 lira, Cumhuriyet altını da 2.610 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 1.766 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları, ABD'de büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -656,65
|Açılış
|: 114.392
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|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.735
En Düşük
113.420
10:356,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
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6,8593
En Düşük
6,8491
10:357,7113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0072
|Açılış
|: 7,7250
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|Önceki Kapanış
|: 7,7650
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En Düşük
7,7013
10:35389,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,47
|Açılış
|: 389,73
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|Önceki Kapanış
|: 388,26
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390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,26
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|% 8,49
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
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|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
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|
|AYEN
|4,72
|92.546.647
|% 7,03
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|GUSGR
|4,28
|69.779.977
|% -8,94
|
|GLRYH
|12,29
|2.038.261
|% -6,75
|
|RTALB
|29,52
|4.982.461
|% -6,29
|
|BAYRK
|7,89
|2.794.919
|% -6,07
|
|KRDMD
|3,12
|289.522.513
|% -0,64
|
|CEMAS
|1,53
|232.979.926
|% 6,99
|
|GARAN
|8,15
|217.616.660
|% -0,49
|
|HALKB
|6,19
|157.877.504
|% 0,98
|
|KARSN
|2,75
|147.230.536
|% 3,00
|
|CEMAS
|1,53
|232.979.926
|% 6,99
|
|IEYHO
|0,91
|128.414.824
|% 2,25
|
|KRDMD
|3,12
|289.522.513
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,88
|124.551.562
|% -1,05
|
|KARSN
|2,75
|147.230.536
|% 3,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5023
|8,5449
|% 0,20
|
|Frank
|7,2070
|7,2504
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|7,24
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.585
|2.624
|8,00
|
|Tam
|2.594
|2.607
|6,90
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|3,30
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,65
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,02
|
|B. Petrol
|39,98
|39,98
|-0,33
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