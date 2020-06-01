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Altın fiyatları yeni haftada ne kadar oldu?

01.06.2020 08:48

Son güncelleme : 01.06.2020 08:48
Geçen haftayı 379 lira seviyelerinde tamamlayan gram altın bugün güne 378 liradan başladı. Gram altın şu dakikalarda ise 381 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 628 lira, Cumhuriyet altını da 2.504 liradan satılıyor.



Altın fiyatları nisan ayında rekor seviyelere ulaşmış, mayıs ayında da dönem dönem düşüşler yaşamıştı.

Geçen haftayı 378,5 lira seviyesinde tamamlayan gram altın, şu dakikalarda ise 381 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 628 lira, Cumhuriyet altını da 2.504 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da 1.741 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yatırımcıların güvenli liman arayışları ile altının ons fiyatının değer kazandığını söyledi.

1 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI;

Gram altın: 381 lira

Çeyrek altın: 628 lira

Cumhuriyet altını: 2.504 lira

Altının ons fiyatı: 1.741 dolar









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Riyal 1,8078 1,8169 % -0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.743 13,39  
Altın Gr. 381 381 2,13  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.546 2.575 25,40  
Yarım 1.243 1.257 16,10  
Çeyrek 621 629 8,00  
Gümüş.Ons 18,33 18,36 0,48  
Gümüş Gr. 4,00 4,01 0,09  
B. Petrol 37,48 37,48 -0,36  
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