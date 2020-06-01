Geçen haftayı 379 lira seviyelerinde tamamlayan gram altın bugün güne 378 liradan başladı. Gram altın şu dakikalarda ise 381 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 628 lira, Cumhuriyet altını da 2.504 liradan satılıyor.
Altın fiyatları yeni haftada ne kadar oldu?
01.06.2020 08:48
Son güncelleme : 01.06.2020 08:48
Altın fiyatları nisan ayında rekor seviyelere ulaşmış, mayıs ayında da dönem dönem düşüşler yaşamıştı.
Geçen haftayı 378,5 lira
seviyesinde tamamlayan gram altın, şu dakikalarda ise 381 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın
628 lira, Cumhuriyet altını da 2.504 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da 1.741 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yatırımcıların güvenli liman arayışları ile altının ons fiyatının değer kazandığını söyledi.
1 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI;
Gram altın:
381 lira
Çeyrek altın:
628 lira
Cumhuriyet altını:
2.504 lira
Altının ons fiyatı:
1.741 dolar
18:05105.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
105.669
En Düşük
104.671
18:056,8114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0089
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8196
En Düşük
6,7947
18:057,5924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0264
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5929
En Düşük
7,5388
18:05381,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,16
|Açılış
|: 381,40
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,13
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.913.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|58.900,00
|1.631.752
|% 9,99
|
|PKENT
|188,50
|2.474.454
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.792.841
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.944.724
|% 9,93
|
|TUKAS
|8,55
|707.432.512
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|226.832
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.545.928
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|149.700
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|1.066.206
|% -9,97
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|THYAO
|12,60
|1.028.866.668
|% -0,63
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|TSPOR
|5,71
|721.109.028
|% 6,33
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|EKGYO
|1,47
|348.121.865
|% 2,08
|
|TSKB
|1,10
|245.922.662
|% 4,76
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4095
|8,4516
|% 0,16
|
|Frank
|7,0637
|7,1063
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8078
|1,8169
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|13,39
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.546
|2.575
|25,40
|
|Yarım
|1.243
|1.257
|16,10
|
|Çeyrek
|621
|629
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|0,09
|
|B. Petrol
|37,48
|37,48
|-0,36
|