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Altın fiyatlarında bir rekor daha!

24.04.2020 10:32

Son güncelleme : 24.04.2020 14:01
Yeni günde 389 liraya çıkarak rekor tazeleyen gram altın şu dakikalarda 390 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 640 liradan, Cumhuriyet altını da 2.548 liradan satılıyor.



AA

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, 388,1 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini  görmesinin ardından kazançlarını kısmen geri vererek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 386,5 liradan tamamladı.

Yeni günde 389 liraya çıkarak rekor tazeleyen gram altın şu dakikalarda 390 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 640 liradan, Cumhuriyet altını da 2.548 liradan satılıyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber  akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)  yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da  Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin yanı sıra  Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler,  teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 dolar, gram altında ise 390-400 lira  bandının direnç olarak öne çıktığını kaydetti.






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Riyal 1,8492 1,8585 % 0,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 3,26  
Altın Gr. 388 388 1,71  
Cumhuriyet 2.487 2.549 11,40  
Tam 2.552 2.615 11,60  
Yarım 1.243 1.276 5,60  
Çeyrek 624 638 2,80  
Gümüş.Ons 15,29 15,33 0,05  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,02  
B. Petrol 21,49 21,49 0,16  
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