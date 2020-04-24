Yeni günde 389 liraya çıkarak rekor tazeleyen gram altın şu dakikalarda 390 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 640 liradan, Cumhuriyet altını da 2.548 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında bir rekor daha!
24.04.2020 10:32
Son güncelleme : 24.04.2020 14:01
AA
Dün, dolar
kurundaki düşüşe rağmen ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, 388,1 lira
ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından kazançlarını kısmen geri vererek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 386,5 liradan tamamladı.
Yeni günde 389 liraya çıkarak rekor tazeleyen gram altın
şu dakikalarda 390 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 640 liradan, Cumhuriyet altını da 2.548 liradan satılıyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.
Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 dolar, gram altında ise 390-400 lira bandının direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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388,95
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BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|4,18
|576.007
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.402.695
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.939.932
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.732.749
|% 9,99
|
|YUNSA
|11,35
|32.347.416
|% 9,98
|
|EGCYH
|0,30
|379.946
|% -9,09
|
|DENGE
|1,19
|587.564
|% -6,30
|
|BALAT
|2,25
|296.752
|% -6,25
|
|EUYO
|1,52
|7.169.379
|% -5,59
|
|SELGD
|2,32
|724.117
|% -5,31
|
|ECILC
|4,86
|484.683.925
|% 4,29
|
|GARAN
|8,11
|415.528.186
|% 0,50
|
|SASA
|9,12
|309.722.230
|% 4,59
|
|GUSGR
|3,09
|307.973.863
|% 9,57
|
|PETKM
|3,48
|295.052.826
|% 1,46
|
|GUSGR
|3,09
|307.973.863
|% 9,57
|
|ECILC
|4,86
|484.683.925
|% 4,29
|
|PETKM
|3,48
|295.052.826
|% 1,46
|
|DOHOL
|1,81
|125.592.449
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,24
|79.682.626
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5802
|8,6233
|% 0,38
|
|Frank
|7,1244
|7,1674
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8492
|1,8585
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|3,26
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.549
|11,40
|
|Tam
|2.552
|2.615
|11,60
|
|Yarım
|1.243
|1.276
|5,60
|
|Çeyrek
|624
|638
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,33
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|21,49
|21,49
|0,16
|