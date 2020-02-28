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Altın fiyatlarında durum ne? İşte rakamlar...

28.02.2020 10:07

Son güncelleme : 28.02.2020 15:38
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 15.10 itibarıyla 325 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.193 liradan satılıyor.



AA

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 327,9 liradan  tamamladı.

Bugüne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 15.10 itibarıyla 325 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.193 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yüzde 1.626,8 dolara kadar geriledikten sonra 1.624 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin yanı  sıra Suriye'ye ilişkin haber akışının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan altının onsunda 1.625-1.650 bandının izleneceğini kaydeden analistler, gram altında ise 320-333 lira bandının takip edileceğini  kaydetti.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.622 1.622 -15,23  
Altın Gr. 325 325 -1,04  
Cumhuriyet 2.159 2.192 -16,00  
Tam 2.147 2.201 -18,34  
Yarım 1.038 1.064 -8,87  
Çeyrek 520 532 -4,44  
Gümüş.Ons 17,09 17,13 -0,54  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 -0,09  
B. Petrol 50,89 50,89 -0,84  
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