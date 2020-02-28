Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 15.10 itibarıyla 325 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.193 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında durum ne? İşte rakamlar...
28.02.2020 10:07
Son güncelleme : 28.02.2020 15:38
AA
Dün altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 327,9 liradan tamamladı.
Bugüne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 15.10 itibarıyla 325 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
533 lira, Cumhuriyet altını da 2.193 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yüzde 1.626,8 dolara kadar geriledikten sonra 1.624 dolar seviyesinde dengelendi.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin yanı sıra Suriye'ye ilişkin haber akışının altın fiyatları
üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
Teknik açıdan altının onsunda 1.625-1.650 bandının izleneceğini kaydeden analistler, gram altında ise 320-333 lira bandının takip edileceğini kaydetti.
15:22106.452
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
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|Açılış
|: 99.332
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|Önceki Kapanış
|: 110.418
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107.760
En Düşük
99.332
15:226,2013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,2150
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|Önceki Kapanış
|: 6,1750
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6,2574
En Düşük
6,1998
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
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|Değişim
|: -0,50%
|| -1,64
|Açılış
|: 324,58
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|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,72
|14.232.589
|% 15,50
|
|OYAYO
|3,85
|28.685.621
|% 13,91
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|TSPOR
|5,79
|41.372.708
|% 7,82
|
|BUCIM
|3,43
|1.333.618
|% -10,68
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|AVGYO
|1,54
|42.966.632
|% -9,94
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|THYAO
|11,83
|1.237.847.239
|% -2,63
|
|ASELS
|27,90
|863.658.531
|% -0,29
|
|GARAN
|9,62
|403.252.049
|% -5,59
|
|ODAS
|1,97
|221.005.501
|% -3,43
|
|YKBNK
|2,34
|220.802.241
|% -4,49
|
|EKGYO
|1,39
|167.264.264
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,23
|143.037.863
|% -4,65
|
|ODAS
|1,97
|221.005.501
|% -3,43
|
|THYAO
|11,83
|1.237.847.239
|% -2,63
|
|YKBNK
|2,34
|220.802.241
|% -4,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9979
|8,0380
|% 0,34
|
|Frank
|6,4225
|6,4612
|% 0,80
|
|Riyal
|1,6556
|1,6639
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.622
|-15,23
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-16,00
|
|Tam
|2.147
|2.201
|-18,34
|
|Yarım
|1.038
|1.064
|-8,87
|
|Çeyrek
|520
|532
|-4,44
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,13
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,09
|
|B. Petrol
|50,89
|50,89
|-0,84
|