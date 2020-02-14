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Altın fiyatlarında son durum! İşte fiyatı...

14.02.2020 09:32

Son güncelleme : 14.02.2020 09:32
Çin`de koronavirüs salgınından dolayı belirtilen vaka sayısının ve virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin aniden artmasının ardından, güvenli liman olarak görülen altının fiyatlarında artış devam ediyor. Gram altın fiyatı 306 liradan, çeyrek altın 501 liradan, Cumhuriyet altını da 2,060 liradan işlem görüyor.



DHA

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Çeyrek altın bu sabah güne 506 liradan başlarken gram altının fiyatı ise 306 liraya kadar çıktı.

Haftanın son işlem gününde, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.3 yükseldi ve haftalık kazancı yüzde 1.94'ü buldu. Bölge sağlık otoritelerinden gelen verilere göre, Çin'in Hubei bölgesinde salgından hayatını kaybedenlerin sayısı günlük olarak yarıya indi ve günlük yeni vaka sayısı bir önceki günkü rekor seviyelerden geriledi.
 
Perşembe gününe yüzde 0.04 düşüşle 120 bin puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içi en düşük 119 bin 472 puanı ve en yüksek 120 bin 812 puanı gördükten sonra 0.41 artışla 120 bin 540 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de gün içi en düşük 169 bin 425 puanı ve en yüksek 172 bin 13 puanı gördükten sonra yüzde 0.04 artışla 171 bin 360 puanda kapandı.
 
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.86 artarak 11.50ye yükselirken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 0.54 yükselerek 11.07 oldu.
 
Erken işlemlerde ;
 
- dolar en düşük 6.0344 lira ve en yüksek 6.0546 lirayı gördükten sonra 6.05  6.06 lira aralığında,
 
- euro en düşük 6.5408 lira ve en yüksek 6.5598 lirayı gördükten sonra 6.56 6.57 lira aralığında,
 
- sterlin en düşük 7.8745 lira ve en yüksek 7.8992 lirayı gördükten sonra 7.90 7.91 lira aralığında hareket ediyor.
 





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ISGYO 2,07 398.689.024 % 0,00  
GRNYO 1,74 1.584.183 % 0,00  
IEYHO 0,70 25.001.065 % 0,00  
SKBNK 1,33 23.985.081 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8770 7,9165 % 0,21  
Frank 6,1554 6,1925 % 0,17  
Riyal 1,6099 1,6180 % 0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.575 1.576 -0,90  
Altın Gr. 306 306 0,08  
Cumhuriyet 2.030 2.060 13,00  
Tam 2.022 2.073 15,13  
Yarım 977 1.003 7,32  
Çeyrek 490 501 3,66  
Gümüş.Ons 17,66 17,70 0,04  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,01  
B. Petrol 56,41 56,41 0,07  
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