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Altın fiyatlarında son durum ne? İşte rakamlar...

14.02.2020 17:42

Son güncelleme : 14.02.2020 18:16
Covid-19 salgınındaki gelişmelere bağlı olarak, altın fiyatları yatay hareket ederken, petrol fiyatları yükseldi. Gram altın fiyatı 307 liraya, çeyrek altın 503 liraya, Cumhuriyet altını da 2,081 liraya yükseldi.



DHA

Çin'de, Perşembe günü Covid-19 (coronavirüs) salgınından 121 kişi yaşamını yitirdiği ve 5,090 yeni vakanın olduğu bildirilmişti. Toplamda 1,380'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği salgında toplam vaka sayısının 64 bini geçtiği belirtildi.

Petrol fiyatları, Covid-19 salgınının hızlı gelişmesine karşın, yeni üretim kesintileri konusundaki beklentilerin güç kazanmasıyla, bir haftanın en yüksek düzeylerinde istikrar kazandı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel petrol talebinin 10 yıldan uzun süredir ilk kez yılın ilk çeyreğinde düşeceğini öngördü ve "Covid-19'un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak" uyarısı yaptı.

IEA'nın yayımladığı aylık raporda, "Talebin ilk çeyrekte günde 435,000 varil düzeyinde azalmasını bekliyoruz ve 10 yıldan fazla süredir ilk defa birinci çeyrekte talep düşecek; Covid-19'un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak" denildi. Buna karşılık, OPEC ve Rusya başta olmak üzere birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu ülkelerinin, halen petrol üretimini günde 1.7 milyon varil düşürerek sürdürdükleri üretim kısıntısının sınırlarının genişletileceğine ilişkin beklentiler de güç kazanıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da, hızla yayılan Covid-19'un kısa vadede küresel ekonomi üzerindeki olası etkileri konusundaki belirsizliğin sürdüğünü, ancak orta-uzun vadede Çin ekonomisinin dirençli olmaya devam etmesinin beklendiğine dikkat çekti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.77 artışla 57.34 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.36 artışla 52.12 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.86 artışla 17.77 dolardan,

- altın, yüzde 0.23 artışla 1,582.50 dolardan,

- bakır, yüzde 0.25 düşüşle 2.606 dolardan,

- platin, yüzde 0.17 artışla 976.40 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.70 artışla 2,367.39 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 307 liraya, çeyrek altın 503 liraya, Cumhuriyet altını da 2,081 liraya yükseldi.




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Altın Ons 1.581 1.582 4,85  
Altın Gr. 308 308 1,40  
Cumhuriyet 2.036 2.067 7,00  
Tam 2.026 2.077 4,19  
Yarım 979 1.005 2,02  
Çeyrek 491 502 1,02  
Gümüş.Ons 17,75 17,80 0,13  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 0,03  
B. Petrol 57,41 57,41 1,07  
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