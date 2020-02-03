Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 304 bin liraya yükseldi.
Altın fiyatlarında son durum
03.02.2020 17:20
Son güncelleme : 03.02.2020 17:20
AA
Altın piyasasında, en düşük 302 bin 900 lira, en yüksek 304 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 304 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 939 milyon 194 bin 108,61 lira, işlem miktarı ise 3.118,85 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 945 milyon 792 bin 782,80 lira
oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Troy Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
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En Düşük
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17:045,9854
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|DITAS
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|% 20,00
|
|CELHA
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|
|RYSAS
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|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,41
|53.537
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|
|BEYAZ
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|
|BALAT
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|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
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|
|EGCEY
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|
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|% 1,54
|
|SISE
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|
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|
|TRKCM
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|
|PETKM
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|
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|
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|% 1,62
|
|TSPOR
|3,08
|391.004.237
|% 13,24
|
|ALBRK
|1,71
|196.246.141
|% 1,18
|
|PETKM
|4,09
|461.145.337
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7893
|7,8284
|% -1,15
|
|Frank
|6,1813
|6,2185
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5905
|1,5984
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|-7,60
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.039
|-12,00
|
|Tam
|2.000
|2.050
|-11,34
|
|Yarım
|967
|991
|-5,48
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,05
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|B. Petrol
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|55,98
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