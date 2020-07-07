Güne 1,773 dolarda başlayan altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürerek, artan risk iştahının baskısına karşın 1,780 doların üzerinde tutunurken, gram altın 394 liraya, çeyrek altın 646 liraya, Cumhuriyet altını da 2,571 liraya yükseldi.
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?
07.07.2020 10:00
Son güncelleme : 07.07.2020 10:12
DHA
Ahlatçı Yatırım'ın altın
analizinde, haftanın ilk işlem gününde Dünya Sağlık Örgütü'nün hafta sonu küresel enfeksiyonlarda günlük en yüksek sayıyı açıklaması ile artarak devam eden endişeler sonucu güne 1,773 dolarda başlayan altının yukarı hareketini sürdürdüğüne işaret edildi ve şöyle denildi:
"Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1,783 dolar
düzeyinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi.
Ons altındaki yatay seyir ve beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi sonrası kurdaki sınırlı yükseliş ile birlikte gram altının da sınırlı yükselişini sürdüğü izlenmişti.
Haftanın ilk işlem gününde ise açıklanan veriler ve takip edilen gelişmeler sonrası kurda sınırlı yükseliş gözlenirken, ons tarafında artan vaka sayıları sonucu değerli metalin yükselişini sürdürmesi ile gram altının da yükselişine devam ettiği izlendi."
Küresel emtia piyasalarında;
- altın yüzde 0.05 düşüşle 1,783.51 dolar,
- gümüş yüzde 0.46 düşüşle 18.19 dolar,
- bakır yüzde 0.02 artışla 6,015.00 dolar,
- platin yüzde 0.38 düşüşle 822.93 dolar,
- paladyum yüzde 0.75 düşüşle 1,920.63 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 394 liraya, çeyrek altın 646 liraya, Cumhuriyet altını da 2,571 liraya yükseldi.