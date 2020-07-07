Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?

07.07.2020 10:00

Son güncelleme : 07.07.2020 10:12
Güne 1,773 dolarda başlayan altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürerek, artan risk iştahının baskısına karşın 1,780 doların üzerinde tutunurken, gram altın 394 liraya, çeyrek altın 646 liraya, Cumhuriyet altını da 2,571 liraya yükseldi.



DHA

Ahlatçı Yatırım'ın altın analizinde, haftanın ilk işlem gününde Dünya Sağlık Örgütü'nün hafta sonu küresel enfeksiyonlarda günlük en yüksek sayıyı açıklaması ile artarak devam eden endişeler sonucu güne 1,773 dolarda başlayan altının yukarı hareketini sürdürdüğüne işaret edildi ve şöyle denildi:

"Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1,783 dolar düzeyinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi.

Ons altındaki yatay seyir ve beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi sonrası kurdaki sınırlı yükseliş ile birlikte gram altının da sınırlı yükselişini sürdüğü izlenmişti.

Haftanın ilk işlem gününde ise açıklanan veriler ve takip edilen gelişmeler sonrası kurda sınırlı yükseliş gözlenirken, ons tarafında artan vaka sayıları sonucu değerli metalin yükselişini sürdürmesi ile gram altının da yükselişine devam ettiği izlendi."

Küresel emtia piyasalarında;

- altın yüzde 0.05 düşüşle 1,783.51 dolar,

- gümüş yüzde 0.46 düşüşle 18.19 dolar,

- bakır yüzde 0.02 artışla 6,015.00 dolar,

- platin yüzde 0.38 düşüşle 822.93 dolar,

- paladyum yüzde 0.75 düşüşle 1,920.63 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 394 liraya, çeyrek altın 646 liraya, Cumhuriyet altını da 2,571 liraya yükseldi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55118.792
Değişim :  0,26% |  307,16
Açılış :  118.792  
Önceki Kapanış :  118.485  
En Yüksek
118.792 En Düşük
118.792
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALBRK 1,93 578.079.523 % 0,00  
TEKTU 1,96 225.503.445 % 0,00  
SAYAS 4,49 4.738.195 % 0,00  
OZBAL 4,18 37.166.099 % 0,00  
SOKM 14,57 392.040.491 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5493 8,5921 % 0,05  
Frank 7,2508 7,2945 % -0,02  
Riyal 1,8243 1,8335 % 0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 -1,67  
Altın Gr. 394 394 0,07  
Cumhuriyet 2.552 2.572 0,50  
Tam 2.627 2.639 0,50  
Yarım 1.276 1.291 0,30  
Çeyrek 638 646 0,10  
Gümüş.Ons 18,15 18,18 -0,11  
Gümüş Gr. 4,00 4,01 -0,03  
B. Petrol 42,66 42,66 -0,44  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru