Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 375 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 618 lira, Cumhuriyet altını da 2.464 liradan satılıyor.
Altın ne kadar oldu? İşte son durum...
10.06.2020 09:37
Son güncelleme : 10.06.2020 16:46
AA
Dün, altınının ons fiyatı ve dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 374,7 liradan tamamladı.
Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 375 lira
seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
618 lira, Cumhuriyet altını da 2.464 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.722 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, küresel bazda merkez bankalarının yeni tip corona virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla genişleyici para politikası tutumunu devam ettireceğine yönelik beklentilerin, altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
Bugün, yurt dışında ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin, altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, gram altında ise 370-380 lira bandının izleneceğini bildirdi.
16:31110.276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.039,02
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
16:316,7924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,8070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
16:317,7204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
16:31376,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,58
|Açılış
|: 376,23
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
376,60
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.542.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|928.763
|% 9,99
|
|DAGHL
|9,60
|2.383.840
|% 9,97
|
|RTALB
|24,92
|3.940.799
|% 9,97
|
|TLMAN
|15,90
|34.802.640
|% 9,96
|
|FORMT
|3,97
|910.329
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|303.873
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|1.863.404
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,78
|694.404
|% -5,82
|
|BRMEN
|1,58
|23.530.339
|% -4,82
|
|EKGYO
|1,96
|1.206.259.288
|% 4,81
|
|ASELS
|32,38
|834.561.133
|% 2,34
|
|GARAN
|8,24
|766.228.173
|% 0,73
|
|THYAO
|12,75
|578.342.317
|% 1,11
|
|GUSGR
|4,03
|551.126.550
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,96
|1.206.259.288
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,52
|399.693.242
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,79
|170.254.420
|% 5,33
|
|ISGYO
|1,93
|311.377.434
|% 6,04
|
|GUSGR
|4,03
|551.126.550
|% 9,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6425
|8,6858
|% 0,24
|
|Frank
|7,1474
|7,1904
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8032
|1,8122
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|8,70
|
|Altın Gr.
|376
|376
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.436
|2.464
|8,00
|
|Tam
|2.507
|2.532
|4,50
|
|Yarım
|1.224
|1.234
|4,00
|
|Çeyrek
|612
|618
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,07
|
|B. Petrol
|40,62
|40,62
|-0,56
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