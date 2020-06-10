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Altın ne kadar oldu? İşte son durum...

10.06.2020 09:37

Son güncelleme : 10.06.2020 16:46
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 375 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 618 lira, Cumhuriyet altını da 2.464 liradan satılıyor.



AA

Dün, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 374,7 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 375 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 618 lira, Cumhuriyet altını da 2.464 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.722 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel bazda merkez bankalarının yeni tip corona virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla genişleyici para politikası tutumunu devam ettireceğine yönelik beklentilerin, altının ons fiyatını  desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bugün, yurt dışında ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC)  kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin, altın  fiyatları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, gram altında ise 370-380 lira bandının  izleneceğini bildirdi.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 8,70  
Altın Gr. 376 376 1,54  
Cumhuriyet 2.436 2.464 8,00  
Tam 2.507 2.532 4,50  
Yarım 1.224 1.234 4,00  
Çeyrek 612 618 2,00  
Gümüş.Ons 17,92 17,95 0,40  
Gümüş Gr. 3,90 3,91 0,07  
B. Petrol 40,62 40,62 -0,56  
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