Gram ve çeyrek altın yeni haftaya rekor kırarak başladı. Peki altın neden her geçen gün rekor üstüne rekor kırıyor? Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı milliyet.com.tr`ye yaptığı açıklamada rekorun corona virüsten kaynaklandığını belirterek, "Şimdilik virüsün ekonomik etkileri yaratılan parayı altına yönlendiriyor." dedi.
Altın neden rekor kırıyor? İşte cevabı...
13.04.2020 15:26
Son güncelleme : 13.04.2020 18:01
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, rekor seviye olan 369,4 lirayı görmesinin ardından saat 17.55 itibarıyla 371 lira
seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
608 lira, Cumhuriyet altını da 2.416 liradan satılıyor. Peki altın neden yükseliyor?
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının onsunda 1.660-1.700 dolar
aralığının, gram altında ise 350-380 lira aralığının takip edileceğini söyledi.
Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Hem dolar hem de ons altındaki yükseliş ile birlikte gram altın rekorlar kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıldan beri gramda 360 seviyelerinin görülebileceğini her yorumumda dile getiriyordum. Beklediğimden hızlı olduğunu söyleyebilirim.
Ons ise cuma günü 1,696.65 dolar ile Aralık 2012'den beri en yüksek seviyesinden kapadı. Şimdilik virüsün ekonomik etkileri yaratılan parayı altına yönlendiriyor. Gramda 370-373 bölgesinden bir düzeltme gelebilir. İlk etapta 362 seviyesi önemli. Bu seviye kırılmadığı sürece bir sonraki yukarı harekette 400-410 bölgesinin görülebileceğini düşünüyorum. Ons ve dolarda sert bir düzeltme ihtimalinde ise 330-350 bölgesinin alım için uygun bir bölge olduğunu düşünüyorum. Kısaca görüşüm 400-410 bölgesinin görülmesi yönünde. Bir düzeltme yaparak görmesi daha sağlıklı olur. Ama yapmazsa 373 ve 377 üzeri hızlıca 400'e gidebilir."
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|ODAS
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|% 3,50
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|11,26
|
|Altın Gr.
|370
|370
|6,98
|
|Cumhuriyet
|2.370
|2.426
|46,30
|
|Tam
|2.436
|2.497
|51,40
|
|Yarım
|1.185
|1.215
|23,20
|
|Çeyrek
|594
|608
|11,80
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,27
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|31,86
|31,86
|0,38
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