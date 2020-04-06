Altın fiyatları son 2 haftadır rekor üstüne rekor kırıyor. Geçtiğimiz hafta 347 liradan işlem gören gram altının fiyatı şu an 355 TL seviyesine kadar çıkmış durumda. Peki bu yükseliş neden kaynaklanıyor? Altın fiyatlarında yaşanan hareketliliğin petrol fiyatlarından etkilendiğini belirten Altın Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk milliyet.com.tr`ye yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Suudi Arabistan`ın arasını bulup fiyat düşüşünü engellemek için girişimlerde bulundu. Brent petrolün varil fiyatı 24 dolardan 36 dolara kadar çıktı. Hal böyle olunca dengeler değişti ve altın fiyatları da buna paralel olarak tırmandı. Önümüzdeki günlerde dalgalanma devam edecek gibi görünüyor. Dengesiz bir piyasa var." dedi.
Altın neden rekor kırıyor? İşte cevabı...
06.04.2020 14:10
Son güncelleme : 06.04.2020 14:33
UZMANPARA
Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 355 liradan alıcı buluyor. Cuma günü, dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,0 artışla 350,1 liradan tamamladı.
Yeni haftaya da primle başlayan altının gram fiyatı, rekor seviye olan 355,1 lirayı görmesinin ardından, 355 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
581 lira, Cumhuriyet altını da 2.372 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.632 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için dünya genelinde merkez bankalarınca atılan adımların altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.
Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.590 doların destek, 1.643 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 360 liranın gündeme gelebileceğini ifade etti.
14:1891.261
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 1.708,17
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.314
En Düşük
90.631
14:186,7767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0425
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
14:187,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0309
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
14:18357,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 6,46
|Açılış
|: 356,90
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
357,60
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.433.956
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.723.545
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.729.985
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.400
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|10.163.478
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,95
|15.763.611
|% -6,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|VANGD
|1,19
|224.763
|% -4,03
|
|GARAN
|7,66
|352.202.892
|% 1,59
|
|SASA
|9,09
|316.059.416
|% 7,96
|
|THYAO
|9,11
|255.042.178
|% 2,02
|
|PETKM
|3,49
|241.950.058
|% 2,35
|
|ASELS
|23,64
|202.320.839
|% 1,90
|
|IHLGM
|1,06
|104.881.247
|% 6,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.433.956
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,86
|166.669.833
|% 2,20
|
|PETKM
|3,49
|241.950.058
|% 2,35
|
|IHLAS
|0,54
|30.023.510
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3317
|8,3735
|% 1,14
|
|Frank
|6,9139
|6,9555
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7995
|1,8085
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|18,12
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,85
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,53
|14,57
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|32,95
|32,95
|-1,16
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:29BAKAB
Yüzde 5.48 oranında artışla 6.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 039, 500 adet işlem
-
14:28RTALB
Yüzde 9.86 oranında artışla 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 588, 668 adet işlem
-
14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, BIMAS, TCELL
-
14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1495, 29 artarak (% 1.76 ) 86, 242
-
14:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, IZTAR, METAL, KERVN, RALYH