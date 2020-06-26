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Altın tercihleri değişiyor

26.06.2020 13:23

Son güncelleme : 26.06.2020 13:23
Düğünlerde takılan yüksek miktardaki altınlarla dikkati çeken Güneydoğu Anadolu Bölgesi`nde, yeni tip corona virüs (Kovid-19) normalleşme süreci kapsamında 1 Temmuz`dan itibaren başlayacak düğün sezonu öncesi kuyumcular da değişen tüketici tercihlerine göre hazırlık yapıyor.



AA

Kovid-19 nedeniyle düğünleri ertelenen çiftler, normalleşme süreciyle  yeniden tatlı bir telaş içine girdi. Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, salgın sürecinde kuyumcuların da bütün sektörler gibi etkilendiğini  söyledi.

Salgınla birlikte dünya genelindeki etkiyle altın fiyatlarının  yükseldiğini ifade eden Özdinç, bunun da evlenecek çiftlere yansıdığını belirtti.

Özdinç, düğünlerde altın alma geleneğinin halen devam ettiğini ancak  tercih edilen miktarda değişikliğe gidildiğini kaydetti.

Bu değişikliğin kuyumcuları da etkilediğini ifade eden Özdinç, 1  Temmuz itibarıyla düğünlerin yapılacak olmasının piyasaya bir hareketlilik  getirdiğini aktardı.

BİLEZİKLER İNCELDİ

Bölgede evlilik hazırlıklarında en büyük harcamanın altına yapıldığına  işaret eden Özdinç, şöyle konuştu:

"Eskiden insanlar 12 çift bilezik, kolye, küpe, kordon, kemer, alyans  alırdı ve evlenirdi. Şu an bunların içinde ilk tarihe karışan altın kemer oldu.  Hiç kimse artık kemer almıyor. Kemer altın yaptıranımız hiç yok. Geçmişte 12 çift  bilezik alırlardı şimdi ise 1 veya 2 çifte ancak güçleri yetiyor. Kalın alyanslar  tercih edilirdi, artık ince alyanslar tercih edilmeye başlandı. Bilezikler 15-20  gramlıklar alınırdı, şu an 7-10 gramlıklar alınıyor."

Özdinç, düğünlere davetli olarak gelenlerin taktığı altınlarda da  tercihlerin değiştiğini anlatarak, "Artık çeyrek ve yarım altın takan kalmadı  gram altına dönüldü." dedi.

Yatırım aracı olarak altın tercih edenlere de seslenen Özdinç,  "Halkımız uzun vadede altına yatırım yapsınlar lütfen. Bir de en önemli nokta  anne ve babasının alışveriş yaptığı kuyumcuyu terk etmesinler. Onun için  güvendikleri kuyumcularla devamlı alışveriş yapsınlar." diye konuştu.




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