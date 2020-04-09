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Altın yatırımı olanlar dikkat! `Sürpriz` yaşamayın

09.04.2020 11:11

Son güncelleme : 09.04.2020 12:38
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Altın fiyatlarında öyle anlaşılıyor ki bir süre daha iniş ve çıkışlı trendi yaşayacağız. Yeni rekorlar sürpriz olmayacağı gibi, kar realizasyonu ve corona virüsle ilgili olumlu haberler sonucunda altının onsunda 1,400 dolar rakamlarını da yeniden görebiliriz" dedi.



AA

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Piyasaların rekor fiyat seviyelerinin bile anlamını yitirdiği bir  zaman dilimi yaşadığını anlatan Atayık, altının iki haftadır rekor üzerine rekor kırdığını söyledi.

Altının ons fiyatının seneye 1,517 dolardan başladığını anımsatan  Atayık, fiyatın corona virüs endişelerinin artması nedeniyle 9 Mart’ta 1,680  dolara yükseldiğini kaydetti.

Altının ons fiyatının 19 Mart’ta yeniden 1,471 dolara kadar  gerilediğini ifade eden Atayık, 6 Nisan tarihinde ise fiyatın 1,677 seviyesine  kadar çıktığını hatırlattı.

"ÇEYREK ALTIN 595 TL’Yİ GÖRDÜ"

Ons fiyat seviyelerinde yaşanan dalgalanma ve doların ateşinin eş  zamanlı yükselmesiyle çeyrek altın ve gram altında yeni rekorlar görüldüğünü  belirten Atayık şunları söyledi:

"Çeyrek altın, 2020 yılına 478 TL, gram altın ise 291 TL’den  başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde altın çeyrek ve gram bazında yeni rekorlara imza  attı. Altının gramı 365 TL, çeyrek altın ise iç piyasada 595 TL’yi gördü.

Analistler ve piyasa uzmanları, küresel salgınla ilgili en kötünün bu  haftayla birlikte geride kalacağını, salgının ekonomilere ilişkin etkilerini  sınırlayacak teşviklerin devam edecek olmasıyla piyasalardaki kırılmaların ve  dalgalanmaların yerine belli bir zaman sonra sakinliğe bırakacağını ifade ediyor.

Burada iyi haber olarak şunu söyleyebiliriz. Birçok bilim insanı,  Avrupa ve Türkiye’de corona virüs salgının mayıs ayında kontrol altına alınacağını  ve haziran ayıyla birlikte hayatın normal akışına geçeceğini söylüyor. Corona virüsün etkisinin Asya ülkelerinde azalması, Avrupa ülkelerinde de stabil  bir görünüm sergilemesi piyasayla ilgili iyimserliği destekleyecek veriler olarak  gösterebiliriz."

"ALTININ MUHTEMEL GERİ ÇEKİLİŞLERİNİ ALIM FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİREBİLİRLER"

Atayık, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmelerle, ABD, Avrupa ve Asya  bölgesi ekonomilerinden gelecek verilerin piyasaların yönünü belirlemeyi  sürdürdüğünü ifade ederek, "Piyasanın bir gözü de ertelenen ve bugün toplanacak  Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında olacak. Özellikle vaka  sayısında azalma ve piyasada hissedilecek iyimserlik, ons fiyatlarında geçtiğimiz  haftalarda olduğu gibi kar satışlarının gündeme gelmesine neden olabilir."  değerlendirmesini yaptı.

Yurt içi piyasada altın yatırımcılarının, ons fiyatlarındaki  değişikliklerin yanı sıra TL-dolar kotasyonu nedeniyle döviz fiyatlarını da  yakından gözlediğini anlatan Atayık, şöyle konuştu:

"Altının gerilemesini destekleyen bir diğer unsur petrol fiyatları.  Çünkü, petrol fiyatları gerilediğinde petrol üreten ülkeler, nakit ihtiyaçlarını  altın satarak karşılama yoluna gidiyor. Bu durum da altın fiyatlarının düşmesine  yol açıyor. Diğer yandan, merkez bankalarının küresel ekonomideki kayıpları aza  indirmek amacıyla piyasaya sürdükleri likidite henüz yaygınlaşmadığı ve bu  nedenle halen rezerv para olan dolara ulaşma eğilimleri talep yarattığı için  özellikle gelişmekte olan ülkelerde döviz de yükseliyor. Durum böyle olunca da  küresel anlamda ons fiyatı aşağı yönlü seyir izlese de içeride dolar değerlendiği  için altın fiyatları da yükselmiş oluyor.

Neredeyse tüm dünya ülkeleri, vatandaşlarını ve ekonomilerini hayatta  tutmak amacıyla corona virüsle amansız bir savaş veriyor. Küresel anlamda gelen  her iyi haber ve pozitif gelişmeler, hem altının hem de dövizin ateşini  söndürecek gibi gözüküyor. Ancak, öyle bir süreçten geçiyoruz ki negatif ve  pozitif haberler peş peşe geliyor. Bu nedenle altın fiyatlarında öyle anlaşılıyor  ki bir süre daha iniş ve çıkışlı trendi yaşayacağız. Yeni rekorlar sürpriz  olmayacağı gibi, kar realizasyonu ve corona virüsle ilgili olumlu haberler  sonucunda altının onsunda 1,400 dolar rakamlarını da yeniden görebiliriz. Bu  nedenle yatırımcılarımıza, her zaman altına kısa vadeli al-sat açısından değil,  orta ve uzun vadeyi planlayarak alım yapmalarını öneriyoruz. Altının muhtemel  geri çekilişlerini alım fırsatı olarak değerlendirebilirler."

"SEMTLERDEKİ KUYUMCU MAĞAZALARIMIZI AÇMA-KAPATMA KONUSUNDA SERBEST BIRAKTIK"

Mustafa Atayık, kuyumculuk sektörünün tarihi merkezi Kapalıçarşı'nın  corona virüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldığını dile getirerek, üretim ve  ihracat üssü Kuyumcukent ve Vizyon Park’taki işletmelerin önemli bir kısmının da  kısa süreliğine ticarete mola verdiğini söyledi.

Altı bin yıllık köklü bir mirasa sahip olan Türk kuyumculuk  sektörünün, stratejik bir sektör olduğunu aktaran Atayık, corona virüs salgını  günlerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için üzerlerine düşen  sorumlulukları yerine getirdiklerini söyledi.

Atayık şu bilgileri verdi:

"Kuyumculuk sektörü ve altın, her krizde ve sıkıntılı dönemeçlerde  ülke ekonomisinde çıkış sağlayan can simidi oldu. Altın, sadece yatırım için  değil, aynı zamanda zor günler için yastık altına atılır. Bu nedenle ülkemizde  ilk virüs görüldüğü andan itibaren ilgili devlet kurumlarımızın tavsiyeleri  ışığında hareket ettik. Tümüyle tüm kuyumcu mağazalarının kapatılması yerine  altını bozdurmak isteyen vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla  semtlerdeki kuyumcu mağazalarımızı açma-kapatma konusunda serbest bıraktık.

Kuyumcular Odası olarak sadece esnek mesai saatleri içerisinde  çalışmaları tavsiyesinde bulunduk. Meslek Odası olarak bu süreç içerisinde  İstanbul Valililiği ve Emniyet Müdürlüğü sürekli iletişim halindeyiz. Kuyumcu  meslektaşlarımız, çalışanlarımız ve siz değerli vatandaşlarımızın sağlığı bizim  için çok önemlidir. Valilik’ten çalışma saatleri veya takvimiyle ilgili gelecek  her türlü öneri ve tavsiyeleri hızlı bir şekilde meslektaşlarımızla paylaşarak  hayata geçireceğimizi bilmenizi isteriz."

"PUSLU HAVAYI FIRSATA ÇEVİRMEK İSTEYEN KİŞİLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Atayık, oda olarak 1 yılı aşkın bir süredir altın fiyatlarıyla ilgili  kuyumcu-tüketici arasındaki tartışmaları ortadan kaldırmak amacıyla ikofiyat.com  adresi üzerinden anlık olarak tavsiye fiyatlarını kuyumcu mağazalarındaki  ekranlardan paylaştıklarını söyledi.

Alışverişe giden vatandaşların, bu ekranlar aracılığıyla alış-satış  arasındaki farkı görebildiğini fade eden Atayık, "Biz, aynı zamanda bu hizmetten  vatandaşlarımız da faydalanabilsin diye ikofiyat.com sitesinin mobil  aplikasyonunu da iOS uygulamasında hayata geçirdik." bilgisini verdi.

Birçok kuyumcunun, mağazalarını ve işletmelerini kapatmayı tercih  ettiğini anlatan Atayık, bu zor günlerde bile müşterilerinin taleplerini  karşılamak amacıyla mağazalarını açan kuyumcuların bulunduğunu söyledi.

Atayık vatandaşlara şöyle seslendi:

"Vatandaşlarımız, gönül rahatlığıyla kuyumcu meslektaşlarımızdan  alışveriş yapabilir. Hiçbir kuyumcu meslektaşımızın böyle hassas bir dönemde  fırsatçılık veya fahiş bir kazanç peşinde koşacağına inanmıyorum.

İKO olarak piyasadaki Cumhuriyet altını talebinin karşılanması ve arz  konusunda bir sorun yaşanmaması amacıyla Darphane Genel Müdürlüğü yetkilileriyle  sürekli iletişim halindeyiz, görüşüyoruz. Bu nedenle, ‘altın yok, fiyatı şu  kadar…’ benzeri bu puslu havayı fırsata çevirmek isteyen kişilere itibar  edilmemesini istiyoruz. Vatandaşlarımız, herhangi bir olumsuz durumla  karşılaştıklarında İstanbul Kuyumcular Odası’nı arayabilirler."





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