Gram altın dün 388 liraya çıkarak rekor tazelerken bugün ise 379 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 621 liradan, Tam altın da 2.482 liradan satılıyor.
Altın yeni günde kaç lira oldu?
17.04.2020 09:26
Son güncelleme : 17.04.2020 10:48
Dün gram altın
fiyatı 388 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 636 lira, Tam altın da 2.540 liradan alıcı buluyordu. Altının ons fiyatı ise 1.733 dolar
seviyesindeydi.
Gram altın bugün ise 379 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 621 liradan, Tam altın da 2.482 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1.694 dolarda dengelendi.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerinin beklenenden sert gerçekleşeceğine ilişkin tahminlerin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini kaydetti.
PİYASALAR TCMB BEKLENTİ ANKETİNE ODAKLANDI
Öte yandan küresel piyasalarda, ülkelerin yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla dün pozitif bir seyir izlenirken, bugün yurt dışında Euro
Bölgesi enflasyon verisi, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı beklenti anketi takip edilecek.
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|BALAT
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|
|QNBFB
|52,00
|518.440
|% 9,94
|
|HALKS
|3,68
|115.482
|% 9,85
|
|EKIZ
|4,59
|404.521
|% 9,81
|
|LIDFA
|3,48
|1.571.780
|% 9,78
|
|TSPOR
|4,41
|7.390.476
|% -10,00
|
|IHEVA
|1,75
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|% -7,41
|
|YONGA
|10,53
|11.583
|% -7,22
|
|BMELK
|2,40
|218.618
|% -6,25
|
|PENGD
|3,50
|2.896.946
|% -5,91
|
|AKBNK
|5,81
|269.356.618
|% 2,83
|
|ASELS
|27,44
|215.955.957
|% 2,93
|
|THYAO
|10,50
|193.847.153
|% 3,35
|
|ECILC
|4,78
|169.723.317
|% -0,42
|
|GARAN
|8,49
|144.955.787
|% 2,91
|
|IHLAS
|0,69
|31.802.716
|% 2,99
|
|AKBNK
|5,81
|269.356.618
|% 2,83
|
|IHLGM
|1,09
|45.254.921
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,00
|73.735.774
|% 2,56
|
|ECILC
|4,78
|169.723.317
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6241
|8,6673
|% -0,01
|
|Frank
|7,1258
|7,1687
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8423
|1,8516
|% -0,01
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|-26,24
|
|Altın Gr.
|379
|380
|-4,10
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.489
|-33,80
|
|Tam
|2.501
|2.562
|-34,80
|
|Yarım
|1.216
|1.247
|-16,90
|
|Çeyrek
|610
|624
|-8,40
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|28,02
|28,02
|0,20
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