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Amazon`a aşırı fiyat artışı suçlamasıyla dava açıldı

23.04.2020 09:46

Son güncelleme : 23.04.2020 09:55
ABD`li e-ticaret devi Amazon hakkında yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında temel ihtiyaç ürünlerinde aşırı fiyat artışından dolayı dava açıldı.



AA

California Kuzey Bölgesi Mahkemesine Hagens Berman avukatlık firması tarafından açılan davada Amazon, "Kovid-19 salgını sırasında yasal olmayan fiyat  artışları" yapmakla suçlandı.

Dava dilekçesinde, internet satış devinin yüz maskesinde yüzde 500, ağrı kesicilerde yüzde 233, hijyen malzemelerinde yüzde 100, un mamüllerinde yüzde 400, siyah fasulyede yüzde 674 oranında artış yaptığı şeklinde örnekler sunuldu.

Fiyat artışlarının hem Amazon’un kendi ürünleri hem de üçüncü tarafların satışlarında yapıldığına dikkatin çekildiği dilekçede, şirketin bu  satışların hepsini kontrol ettiği ve büyük karlar sağladığı vurgulandı.

Dilekçede, "Belki de en rahatsız edici olan şey, Amazon, birçok önemli ürün üzerinde yasa dışı yüksek fiyatlı satışları sürdürürken, kamuoyuna üçüncü  taraf tedarikçiler tarafından fiyat artırımını önleme çabalarının reklamını yapıyordu." ifadelerine yer verildi.

Amazon, 23 Mart’ta, fiyatlardaki aşırı artışın kendi sitelerinde yeri  olmadığını belirterek, bunu yapan binlerce satıcının hesabını askıya aldığını  açıklamıştı.

California’nın Rekabet Yasası, acil durum ilan edildikten sonra bazı  temel tüketim malları ve hizmetleri fiyatlarının yüzde 10'dan fazla artırılmasını  yasaklıyor.






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