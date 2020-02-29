Amerikan e-ticaret sitesi Amazon, bazı şirketlerin ürünlerini koronavirüs ile mücadelede tedavi ürünü olarak sunmasının ardından en az bir milyon ürünün satışını engelledi.
Amazon`da virüs etkisi! Bir milyon ürünü kaldırdı
29.02.2020 10:51
Son güncelleme : 29.02.2020 10:51
ABD’de internet alışverişi ve e-ticaret yapan Amazon şirketinden radikal bir karar geldi. Bazı şirketlerin ürünlerini, son günlerde giderek ölümleri artan koronavirüs için tedavi ürünü olarak açıklamasının ardından bir milyondan fazla ürünün satışını durdurdu.
Öte yandan, sitede satışı yapılan maskelerin de orantısız satışının ardından eşitsizliğin yaşanmaması adına maske satışlarını askıya aldı.
Amazon tarafından yapılan açıklamada, “Bazı ürünlerin gerçek fiyatından çok daha yüksek fiyatlarla satışa sunulması nedeniyle on binlerce ürün satıştan kaldırıldı” denildi.
Tüketicinin güvenini kaybetmek istemeyen Amazon'un fiyatlandırma politikasına göre, aynı ürün farklı şirketler tarafından farklı ücretlere satışa sunulabiliyor.
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