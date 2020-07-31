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Amerikalıların kişisel geliri azalırken harcamaları arttı

31.07.2020 16:56

Son güncelleme : 31.07.2020 16:56
ABD`de kişisel gelirler haziranda aylık yüzde 1,1 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 5,6 artarak beklentinin üzerinde yükseldi.



AA

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim  harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler haziranda bir önceki aya kıyasla  yüzde 1,1 azaldı. Mayısta yüzde 4,4'lük azalış kaydeden veriye ilişkin piyasa  beklentisi, haziranda yüzde 0,5 azalması yönündeydi.

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise haziranda aylık yüzde  5,6 arttı. Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ayında yüzde 8,5 oranında  artan kişisel tüketim harcamalarının, haziranda yüzde 5,5 artması bekleniyordu.

Kişisel gelir ve tüketim harcamalarına ilişkin verilerde haziranda  yaşanan değişimde Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan önlemler etkili olmaya  devam etti. Söz konusu dönemde hükumetin sağladığı destek ödemeleri mayıs ayına  kıyasla daha düşük seviyelerde devam ederken, "evde kal" çağrıları ülkenin bazı  bölgelerinde kısmen kaldırıldı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise haziranda aylık yüzde  0,4 ve yıllık yüzde 0,8 arttı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate  aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de haziranda aylık  yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 0,9 yükseldi.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel  tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık değişim, piyasa beklentisiyle  paralel gerçekleşirken, yıllık değişim beklentinin biraz altında kaldı. Çekirdek  kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yıllık yüzde 1 artması  bekleniyordu.





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