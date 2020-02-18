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Antalya, sanayisiyle de ekonomiye katkı sunuyor

18.02.2020 11:20

Son güncelleme : 18.02.2020 11:20
Antalya, turizmin yanı sıra organize sanayi bölgesinde de gıdadan kimyaya, gübreden tekstile kadar çeşitli sektörlerdeki üretimiyle Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.



AA

Antalya Ticaret Sanayi Odası öncülüğünde 1976'da kurulan Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), limana 35, havalimanına ise 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bölgede, 267 fabrika çeşitli sektörlerde üretim yapıyor.

Yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir merkez haline gelen Antalya OSB, 15 bin çalışanı ve yıllık 12 milyar liralık satış hasılatıyla  Türkiye'nin en iyi organize sanayi bölgeleri arasında yer alıyor.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, AA muhabirine, turizm sektörünü destekleyecek sanayi yatırımlarının kent için önemli olduğunu söyledi.

Makineden tarıma, tekstil ve plastikten gıdaya bir çok sektörde üretim  gerçekleştirdiklerini aktaran Bahar, "Organize sanayi bölgemiz, 7 milyon  metrekarelik alanı, 500 milyon dolarlık ihracatıyla bir üretim üssüdür. Bütün altyapısını tamamlamış Türkiye'deki en modern bölgelerden birisiyiz. İstişare  kültürünü benimsiyoruz. Kararlarımızı, komisyonlarda sanayicilerimizle istişare ederek alıyoruz." dedi.

Projelerle sanayicinin önünü açmaya, üretimi ve ihracatı artırmaya  çalıştıklarını anlatan Bahar, sanayide bir kültür oluşturmaya çalıştıklarını  bildirdi.

Bahar, bu amaçla dış ticaret istihbarat birimi kurduklarını  belirterek, "Dış ticaret istihbarat birimimiz, bu firmaların tamamının ihracata  başlamasını, ithalatı da en rekabetçi şekilde  yapabilmesinin önünü açmaya  çalışıyor. Yapamayan firmalara ihracatı öğretiyor. İhracatla ilgili neye ihtiyaç  varsa, arkadaşlarımız emeklemekten koşmaya kadar bütün süreçleri birlikte  yönetiyor. Bir anlamda ihracat mentörlüğü gerçekleştiriyoruz. Bu, Türkiye'de ilk  olan bir uygulamadır. Yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın ürünü." diye konuştu.

BİR MİLYON METREKARE DAHA GENİŞLEYECEK

Mevcut alanı bir milyon metrekare daha genişletmek için çalışma  başlattıklarına dikkati çeken Bahar, aralarında yabancıların da bulunduğu 200'e  yakın yeni yatırımcıyla bazı firmaların büyümek için yer talebi olduğunu ifade  etti.

Ekonomideki toparlanma ve faizlerdeki düşüşle, yeni yatırımların da  devreye girmesini beklediklerini vurgulayan Bahar, "Afrika'ya özel bir ilgimiz  var. Geçtiğimiz günlerde Uganda günü düzenledik. Daha önce de Namibya, Hindistan  ve İran vardı. Evrensel bir üretim ve ekonomiyi bünyesinde taşımaya çalışan bir  organizasyon oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye'de dış ticaret birimini kuran ilk  OSB, bundan dört yıl önce bizdik. Bunun meyvelerini almaya başlıyoruz." dedi.

Mevcut teşvik sisteminin doğru olduğunu, gerek görülen ek tedbirlerin de ekonomi yönetimi tarafından zamanında alındığını belirten Bahar, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) piyasaya sunacağı 50 milyar liralık bir kredinin yeni yatırımların önünü açacağını savundu.

Bahar, kentin sosyal dokusuna da bilimsel dokunuşlarda bulunarak şehre değer katmaya çalıştıklarını kaydetti.




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