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Aon, Willis Towers Watson`u satın alıyor

09.03.2020 17:01

Son güncelleme : 09.03.2020 17:01
Merkezi İngiltere`de bulunan risk yönetim şirketi Aon, merkezi ABD`de olan danışmanlık, brokerlik ve iş çözümleri şirketi Willis Towers Watson`ı yaklaşık 30 milyar dolara satın alma konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.



AA

Aon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, anlaşma kapsamında, Willis  Towers Watson hissedarları her bir hisseleri için 1,08 Aon hissesi alacak.

Anlaşmanın tamamlanmasıyla mevcut Aon hissedarları şirketin yaklaşık  yüzde 63'üne, Willis Towers Watson hissedarları ise yüzde 37'sine sahip olacak.

İki şirketin birleşmesiyle maliyetlerde 800 milyon dolarlık bir düşüş  olması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aon Üst Yöneticisi (CEO) Greg Case,  birleşmenin; müşterileri, ortaklar ve yatırımcılar da dahil olmak üzere  paydaşlara daha iyi sonuçlar sunabilmek için yenilikçi bir platform sağlayacağını  kaydetti.

Willis Towers Watson CEO'su John Haley de iki şirketin birleşmesinin  risk ve sermaye alanlarında müşterilere daha iyi hizmet sunulması açısından  önemli bir adım olduğunu vurguladı.





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