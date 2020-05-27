Dünyanın en büyük teknoloji şirketi Apple Inc. ABD genelinde 100 mağazasını daha bu hafta açacağını duyurdu.
Apple, ABD`de 100 mağazayı daha açıyor
27.05.2020 09:44
Son güncelleme : 27.05.2020 10:00
DHA
Şirketin üst düzey yöneticilerinin CNBC'ye yaptıkları açıklamalara göre, şirket Covid-19 pandemisi nedeniyle kapalı olan mağazalarını kademeli olarak yeniden açmayı sürdürecek.
Buna göre, söz konusu 100 mağazanın daha açılmasıyla birlikte, teknoloji devinin ABD genelindeki toplam 271 mağazasının yaklaşık yarısı tam işlevleriyle birlikte açılmış olacak.
ABD merkezli şirket geçen hafta da ABD genelindeki 25 mağazasını ve Kanada'daki 12 mağazasını yeniden açarak hizmet vermeye başlamıştı.
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En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|GEDIK
|19,60
|15.086.085
|% 83,20
|
|ENKAI
|6,14
|7.591.633
|% 12,73
|
|ERBOS
|20,24
|4.341.846
|% 1,47
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|
|MAVI
|40,90
|24.380.822
|% 0,00
|
|IZMDC
|12,20
|25.210.191
|% 0,00
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 0,00
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,00
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3063
|8,3479
|% 0,75
|
|Frank
|6,9701
|7,0121
|% 0,83
|
|Riyal
|1,7962
|1,8052
|% 1,02
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-4,23
|
|Altın Gr.
|371
|372
|2,98
|
|Cumhuriyet
|2.403
|2.435
|4,30
|
|Tam
|2.473
|2.498
|4,50
|
|Yarım
|1.207
|1.221
|2,10
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,71
|0,02
|
|B. Petrol
|35,66
|35,66
|-0,51
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