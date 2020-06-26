Apple, Florida`da 14 mağazasını yeniden kapatıyor













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Dün yaptığı açıklamada Houston'da 7 mağazasını geçici olarak yeniden kapatma kararı aldığını duyuran Apple, bugün de Florida eyaletinde 14 mağazasını yeniden kapatıacağını açıkladı.



Florida'da dün 5 binden fazla yeni Covid-19 vakası tespit edildi.