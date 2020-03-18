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Apple`dan yeni corona kararı

18.03.2020 16:00

Son güncelleme : 18.03.2020 16:32
Çin dışındaki Apple mağazalarının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ve müşterilerin de teknik destek için çağrı merkezlerine yönlendirildiği açıklandı.



Apple'ın CEO'su Tim Cook corona virüsü sebebiyle Çin dışındaki bütün Apple mağazalarının 27 Mart tarihine kadar kapalı olacağını açıklamıştı. CEO ayrıca mağazaların kapalı olduğu dönemde internetten danışma kanallarının açık tutulacağını belirtmişti.

Konuyla ilgili Apple'ın internet sitesinden bir duyuru yapıldı. Duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Mağazalarımız bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacaktır.

Müşterilerimize olağanüstü hizmet sunmak için çalışıyoruz. Hızlı ve ücretsiz gönderimle ürün satın almak için apple.com/tr adresinden veya Apple Store uygulaması üzerinden alışveriş yapabilirsiniz. Servis ve destek için support.apple.com/tr-tr veya 00800 448 829 878 üzerinden yardım alabilirsiniz. En kısa zamanda görüşmek üzere."










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