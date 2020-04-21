Arjantin corona virüs yardım paketini 12,9 milyar dolara çıkardı.
Arjantin yardım paketini 12,9 milyar dolara çıkardı
21.04.2020 08:59
Son güncelleme : 21.04.2020 08:59
Arjantin hükümeti, corona virüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için destek paketini 850 milyar peso, GSYH'nin yüzde 2,9'u seviyesine çıkardı.
Üretim Bakanı Matias Kulfas yaptığı açıklamada, "Yardım paketini büyütmemiz ve erişimini daha kolay hale getirmemiz gerektiğine karar verdik. Bu salgın sonrasında üretim motorunun mümkün olduğu kadar güçlü olmasını sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.
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