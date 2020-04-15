Arjantin`den 4,8 milyar dolarlık borç takası















Ekonomi Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 93,33 milyar peso tutarında Hazine bonosu, 2020, 2021 ve 2022 vadeli olarak ihraç edilen yeni devlet tahvilleri ile değiştirildi.Değiştirilen tahviller, Arjantin'in bu ay vadesi dolacak borçlanma kağıtlarının yüzde 90'ını oluşturuyor.