Arjantin hükümeti, bir temerrüt yaşanması olasılığını savuşturmak için 314 milyar peso (4,8 milyar dolar) tutarında yeni devlet borçlanma kağıtları ihraç etti.
Arjantin`den 4,8 milyar dolarlık borç takası
15.04.2020 09:00
Son güncelleme : 15.04.2020 09:00
Ekonomi Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 93,33 milyar peso tutarında Hazine bonosu, 2020, 2021 ve 2022 vadeli olarak ihraç edilen yeni devlet tahvilleri ile değiştirildi.
Değiştirilen tahviller, Arjantin'in bu ay vadesi dolacak borçlanma kağıtlarının yüzde 90'ını oluşturuyor.
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BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5729
|8,6158
|% -0,09
|
|Frank
|7,0701
|7,1127
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8095
|1,8186
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-0,41
|
|Altın Gr.
|378
|379
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|2.419
|2.480
|-0,20
|
|Tam
|2.487
|2.552
|-0,30
|
|Yarım
|1.210
|1.242
|-0,20
|
|Çeyrek
|607
|621
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,67
|15,70
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
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|B. Petrol
|29,77
|29,77
|0,17
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