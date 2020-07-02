Fortune Türkiye 500 listesinde 7 basamak yükselerek 25`inci sıraya yerleşen ASELSAN, listede yer alan savunma şirketleri arasındaki birinciliğini de sürdürdü.
ASELSAN, Fortune Türkiye 500 listesinde sektör liderliğini korudu
02.07.2020 16:17
Son güncelleme : 02.07.2020 16:17
AA
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fortune Türkiye'nin 2008'den bu yana gerçekleştirdiği ve ülkenin en büyük 500 şirketinin listelendiği "Fortune 500 Türkiye Araştırması"nın 2019 sonuçları açıklandı.
ASELSAN, listede 7 basamak yükselerek genel sıralamada 25'inci oldu, savunma şirketleri arasındaki birinciliğini de devam ettirdi.
Sıralamada, firmanın geçen yıl 13 milyar lirayı aşan net satışları etkili oldu. Liste belirlenirken net satışların yanı sıra faiz-vergi öncesi kar, aktif toplam, öz kaynak, karlılık ve ihracat gibi kriterler de değerlendirildi.
16:01116.881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.565,60
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.934
En Düşük
115.746
16:016,8573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0103
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
16:017,7221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0163
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
16:01388,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,78
|Açılış
|: 388,14
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,02
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|104.055.659
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,31
|177.559.878
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.057.403
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.295.647
|% 9,99
|
|PKENT
|178,60
|3.484.638
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,18
|4.201.903
|% -4,43
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,64
|13.145.068
|% -3,21
|
|GARAN
|8,37
|1.013.384.746
|% 0,84
|
|ISFIN
|4,32
|757.589.472
|% 3,85
|
|SISE
|5,86
|692.548.941
|% 5,21
|
|THYAO
|12,27
|670.842.330
|% -0,24
|
|KRDMD
|3,24
|590.845.573
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,06
|581.238.986
|% 1,98
|
|IEYHO
|1,02
|265.424.487
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,77
|346.887.235
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,24
|590.845.573
|% 0,31
|
|ISFIN
|4,32
|757.589.472
|% 3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5340
|8,5768
|% 0,20
|
|Frank
|7,2261
|7,2696
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-9,62
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.541
|-5,80
|
|Tam
|2.595
|2.607
|-5,90
|
|Yarım
|1.261
|1.275
|-3,00
|
|Çeyrek
|630
|639
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|0,47
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