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Asya borsaları Çin hariç geriledi

07.02.2020 10:57

Son güncelleme : 07.02.2020 10:57
Asya borsalarında, 3 günlük hızlı yükselişin ardından gelen kar satışlarıyla bugün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin`de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.



AA

Çin'deki koronavirüsüne ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini  korusa da yayılma hızının ivme kaybetmesi ve çözüm konusunda yetkililerden gelen  açıklamalar endişelerin hafiflemesine neden oldu.

Salgının ekonomiye yönelik etkileri tartışılmaya devam ederken, ABD  ile Çin arasındaki birinci faz ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik soru  işaretleri dün yapılan açıklamalarla şimdilik ortadan kalktı. ABD Başkanı Donald  Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in dün gerçekleştirdikleri telefon  görüşmesinde ticaret anlaşmasına bağlılıklarını vurguladıkları bildirildi.

Öte yandan Şi'nin  finans kuruluşlarına salgınla mücadeleye destek  olmaları çağrısında bulunması üzerine, bugün Çin Kalkınma Bankası 13,5 milyar  yuan değerinde tahvil ihraç ederek, koronavirüs ile mücadele için fon topladı.

Gelişmelerin ardından üç gündür hızla yükselen Asya borsalarında, Çin  hariç bugün gelen kar satışlarıyla düşüş yaşandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi  kapanışa yakın yüzde 0,33 artarak 2.875,96 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,19 azalarak günü 23.827,98  puandan kapatırken, endeksteki düşüşte yenin dolar karşısında güçlenmesi etkili  oldu. Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 109,9 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,38 kayıpla 41.150,67 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,54 düşüşle 27.344,65 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,72 azalışla 2.211,95 puanda seyrediyor.




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