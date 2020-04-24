Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları geriledi
24.04.2020 10:41
Son güncelleme : 24.04.2020 10:41
AA
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,86 azalışla 19.262,00 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,34 kayıpla 1.889,00 puandan kapandı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,06 azalışla 2.808,53 puanda seyrediyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 değer kaybıyla 3.780,09 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,30 kayıpla 23.904,12 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ve ekonomiye etkilerine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.
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|: 98.171
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|: 387,84
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|: 386,59
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388,95
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|15,30
|3.091.748
|% 9,99
|
|TKURU
|9,37
|67.099
|% 9,98
|
|KNFRT
|12,38
|28.417.555
|% 9,95
|
|PINSU
|5,88
|5.301.486
|% 9,91
|
|FORMT
|3,55
|946.380
|% 9,91
|
|BALAT
|2,16
|96.360
|% -10,00
|
|EGCYH
|0,30
|68.085
|% -9,09
|
|SELGD
|2,28
|179.509
|% -6,94
|
|DARDL
|7,65
|304.845
|% -6,59
|
|EMNIS
|2,33
|1.512
|% -6,05
|
|GUSGR
|3,05
|106.324.450
|% 8,16
|
|SASA
|8,88
|93.949.232
|% 1,83
|
|GARAN
|8,05
|93.746.793
|% -0,25
|
|SOKM
|11,54
|90.800.148
|% 8,56
|
|ASELS
|26,42
|74.525.448
|% -1,34
|
|GUSGR
|3,05
|106.324.450
|% 8,16
|
|TSKB
|1,01
|22.919.405
|% 2,02
|
|KARSN
|1,59
|31.726.837
|% 1,27
|
|GSRAY
|2,49
|46.528.415
|% -4,60
|
|IHLGM
|1,05
|14.155.528
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5666
|8,6095
|% 0,22
|
|Frank
|7,0936
|7,1363
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8491
|1,8583
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-1,78
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.485
|2.548
|10,30
|
|Tam
|2.551
|2.614
|10,50
|
|Yarım
|1.243
|1.276
|5,10
|
|Çeyrek
|623
|638
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,29
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|21,68
|21,68
|0,35
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