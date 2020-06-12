Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlendi.
Asya borsaları geriledi
12.06.2020 12:25
Son güncelleme : 12.06.2020 12:25
AA
ABD Merkez Bankası'nın ekonomiye yönelik beklentilerindeki zayıflık ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayılarındaki artış ile ikinci dalgaya ilişkin artan endişeler nedeniyle pay piyasaları negatif seyretti.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 gerileyerek 22.306 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 kazançla 107,2 seviyesinden işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi 0,6 düşüşle 33.350 puan seviyesinde bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kayıpla 24.301 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 azalışla 2.132 puandan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04 değer kaybıyla 2.920 puandan günü tamamladı.
12:10109.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 9,40
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.458
En Düşük
107.833
12:106,8300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
12:107,7347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
12:10381,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,08
|Açılış
|: 381,06
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,32
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|54.887.904
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|24.615.266
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,34
|43.658.700
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|DAGHL
|11,50
|2.324.700
|% 8,90
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ASELS
|32,28
|439.800.527
|% 0,12
|
|ECILC
|5,97
|434.608.564
|% 4,55
|
|GARAN
|8,16
|392.417.692
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|326.119.911
|% -0,52
|
|PETKM
|3,95
|306.978.436
|% 0,51
|
|EKGYO
|1,93
|326.119.911
|% -0,52
|
|IHLGM
|1,59
|255.356.812
|% 0,63
|
|TSKB
|1,27
|155.430.788
|% 2,42
|
|IEYHO
|0,74
|70.260.575
|% 1,37
|
|YYAPI
|0,98
|83.287.698
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5981
|8,6413
|% 0,03
|
|Frank
|7,1866
|7,2299
|% -0,41
|
|Riyal
|1,8143
|1,8234
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|8,25
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.489
|4,00
|
|Tam
|2.537
|2.558
|4,10
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|2,00
|
|Çeyrek
|619
|625
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,00
|
|B. Petrol
|38,39
|38,39
|-0,16
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