Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
08.04.2020 11:04
Son güncelleme : 08.04.2020 11:09
AA
Dünya çapında corona virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları artmaya devam ederken, Asya borsalarında salgının ekonomik etkilerine yönelik endişelerle volatil bir seyir izlendi.
Her ne kadar Çin dış ticareti artırmak amacıyla yeni adımlar atmaya hazırlansa da en önemli iş ortakları Avrupa ve ABD'de salgının hız kesmeden devam etmesi, ekonomi üzerinde belirsizlik yaratıyor.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,19 düşüşle günü 2.815,37 puandan tamamladı.
Dün Japonya'da salgına karşı Tokyo ve Osaka dahil 7 eyalette 6 Mayıs'a kadar olağanüstü hal ilan ederken, ülkede çekirdek makine siparişleri verisi şubatta düşüş beklentilerinin aksine aylık yüzde 2,3 artış kaydetti. Veri sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 2,13 arttı ve 19.353,24 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 108,9 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,58 artışla 30.242,49 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,24 düşüşle 23.953,09 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,90 kayıpla 1.807,14 puanda seyrediyor.
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|: 358,59
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361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|994.293
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|KLNMA
|33,40
|11.855.934
|% 9,94
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|DOCO
|314,50
|35.107.782
|% 9,32
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|DARDL
|5,21
|266.132
|% -6,63
|
|EGCYO
|0,31
|10.356
|% -6,06
|
|THYAO
|9,61
|252.396.775
|% 0,84
|
|ASELS
|24,66
|249.772.651
|% 1,07
|
|PGSUS
|41,80
|205.810.460
|% 3,77
|
|GARAN
|7,84
|159.681.457
|% 0,38
|
|SASA
|8,98
|139.880.199
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,04
|35.455.693
|% 0,97
|
|TSPOR
|3,48
|116.261.212
|% 3,26
|
|GSRAY
|2,38
|77.612.492
|% 1,71
|
|TRGYO
|2,35
|67.597.453
|% 3,52
|
|THYAO
|9,61
|252.396.775
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3233
|8,3650
|% 0,04
|
|Frank
|6,9514
|6,9932
|% 0,05
|
|Riyal
|1,7992
|1,8083
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|3,63
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,57
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,05
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
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|B. Petrol
|32,37
|32,37
|0,50
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