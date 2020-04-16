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Asya borsaları karışık seyretti

16.04.2020 10:09

Son güncelleme : 16.04.2020 10:09
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.



AA

Uluslararası Para Fonu (IMF), corona virüs krizinin Asya bölgesinin hizmet sektörüne ve önemli ihracat noktalarına benzeri görülmemiş bir yük  getirdiğini, bölgenin bu yılki ekonomik büyümesinin 60 yıl içinde ilk kez durma  noktasına geleceğini bildirdi.

Japonya'ya yönelik de bir değerlendirme yapan IMF yetkilileri, ülke  merkez bankasını faiz oranlarını daha derinlere çekmemesi, bunun ülkede  pandemiden etkilenen ekonomiye faydadan çok zarar vereceği uyarısında bulundu.

Söz konusu gelişmeler yatırımcı risk algısını artırırken, ABD ve  Avrupa'da açıklanan verilerin sert düşüş kaydetmesi ve talebe yönelik endişelerle  petrol fiyatlarındaki gerilemenin sürmesi, pay piyasalarında değer kayıplarına  yol açtı. Öte yandan yatırımcıların tahvil piyasasına ve güvenli varlık olarak  görülen Japon yenine olan talebinin de arttığı görüldü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 azalışla günü  19.290,20 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla  107,8 seviyelerine yükseldi.

Çin'de ekonomik faaliyetlerin kademeli olarak başlaması ile yeni konut  fiyatları martta yıllık yüzde 5,3 artış kaydederken, kapanışa yakın Şanghay  bileşik endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak 2.814,91 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 30.560,76 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 23.979,55 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,06 yükselişle 1.858,14 puanda seyrediyor.




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