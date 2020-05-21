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Asya borsaları karışık seyretti

21.05.2020 09:39

Son güncelleme : 21.05.2020 09:45
Asya borsalarında ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izlendi.



AA

ABD Başkanı Donald Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde Dünya  Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağlanan fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak"  donduracağını açıklarken, Çin'in yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından  dolayı sorumlu tutulması gerektiğini savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise Trump'ın bu ifadeleri  karşısında, "ABD'ye, birilerini suçlamayı ve sorumluluktan kaçınmayı bırakmayı  tavsiye ediyoruz. Trump, DSÖ'ye yönelik açıklamalarıyla kamuoyunu yanlış  yönlendiriyor, Çin'in salgınla mücadele çabalarını karalamaya ve ABD'nin salgınla  mücadeledeki yetersizliğini örtmeye çalışıyor." açıklamasını yaptı.

Trump, Cao'ya da "Sözcü (Cao) Çin adına aptalca konuşuyor ve ülkesinin  tüm dünyaya yaydığı acı ve kıyımın yönünü değiştirmek istiyor. Çin'in ABD ve  Avrupa üzerinden yaptığı dezenformasyon ve propaganda saldırısı, bir rezillik."  sözleriyle yanıt verdi.

Bu gelişmelerle iki ülke arasında artan gerilim yeniden ticaret savaşı  belirsizliklerini gündeme getirirken, Asya tarafında pay piyasalarında karışık  bir seyir izlendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 düşüşle 2.878  puan oldu.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma  Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta önceki aya kıyasla 3,5 puan azalarak 38,4'e  geriledi. Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 3,8 puan artarak 25,3'e yükseldi.  Ülkede nisan ayında yıllık bazda ihracat yüzde 7,2 ve ithalat yüzde 21,9 düşüş  kaydederken, dış ticaret 930,4 milyar yenle beklentilerden daha fazla açık verdi.

Verilerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,2  kayıpla 20.552 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak  107,7 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 31.006 puanda, Güney  Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselişle 1.999 puanda seyrederken, Hong Kong'da  Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 24.338 puanda bulunuyor.




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